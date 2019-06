Ďiaľničiari upozorňujú na opravy na mostoch v Petržalke

Obmedzenia by mali trvať do nedele.

27. jún 2019 o 20:01 TASR

BRATISLAVA. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na lokálne obmedzenie dopravy z dôvodu opravy výtlkov pri mostných záveroch na mostoch v bratislavskej Petržalke.

TASR o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Michaela Michalová.

"S dopravným obmedzením je potrebné počítať tentoraz na diaľnici D1 v kilometri 5,870 na pravom moste nad rondelom v smere na Petržalku," spresnila.

S opravou začne NDS v piatok (28. 6.) o 21.00 h. Obmedzenia by mali trvať do nedele (30. 6.) do 6.00 h.