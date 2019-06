Petržalka chce do konca roka navýšiť v škôlkach kapacitu o 166 miest

Nové triedy v materských školách vytvoria zo školníckych bytov.

24. jún 2019 o 12:32 SITA

BRATISLAVA. Bratislavská mestská časť Petržalka plánuje zvýšiť do konca roka kapacitu materských škôl o 166 miest. Dosiahnuť to chce prerobením voľných nebytových priestorov a školníckych bytov na nové triedy.

Do konca septembra mestská časť zvýši počet miest o 70 a následne do konca roka o ďalších 96. Informovala o tom hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Jednou z najviac diskutovaných tém v posledných týždňoch v Petržalke je všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré má upravovať poplatky za dieťa v materskej škole.

Cieľom VZN je uprednostniť petržalské deti. „Okrem návrhu nového VZN sa budeme usilovať zvýšiť aj kapacitu v škôlkach o čo najviac miest. Prerobenie voľných nebytových priestorov a školníckych bytov na nové triedy je najrýchlejší a najefektívnejší možný spôsob,“ uviedol starosta Petržalky Ján Hrčka.



Do konca septembra pribudne 24 miest v materskej škole Röntgenova, škôlku na ulici Lietavská rozšíria o 23 nových miest a materská škola Turnianska bude môcť prijať 18 detí naviac. V materskej škole Strečnianska okrem zvýšenia kapacít o päť miest dobudujú aj sociálne zariadenie.



V druhej fáze použije mestská časť služobné byty v materských školách Iľjušinova, Turnianska, Ševčenkova a Lietavská, čím sa rozšíria kapacity materských škôl do konca roka o štyri triedy s 96 miestami. Doterajší nájomníci služobných bytov dostanú adekvátne náhradné ubytovanie.



Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré by malo zaviesť kritéria pre prijímanie detí do materských škôl, budú poslanci petržalského zastupiteľstva schvaľovať v utorok 25. júna.

V snahe uprednostniť deti ľudí s trvalým pobytom v Petržalke chcú zaviesť poplatok za miesto v materskej škole 300 eur pre všetkých, s tým, že rodičom s trvalým pobytom by mestská časť poplatok refundovala.

Tento návrh však niektorí poslanci odmietajú ako neefektívny, administratívne nezvládnuteľný, ba až protiústavný.