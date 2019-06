V centre Bratislavy budú počas inaugurácie Čaputovej obmedzenia

Obmedzenia sa budú týkať najmä ulíc Jesenského, Mostová a Námestia Ľ. Štúra.

13. jún 2019 o 18:27 TASR

BRATISLAVA. Pre sobotnú (15. 6.) inauguráciu prezidentky SR Zuzany Čaputovej budú v centre Bratislavy dopravné obmedzenia. Týkať sa to bude najmä ulíc Jesenského, Mostová a Námestia Ľ. Štúra.

Vjazd do garáže hotela Carlton a k hotelu bude možný z Jesenského ulice.

Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave na sociálnej sieti.

Dopravné obmedzenia

V sobotu od 11.15 až do 11.45 h a od 12.30 až 13.00 h, budú ulice uzatvorené úplne.

"Z týchto ulíc je v sobotu vylúčená aj MHD. Panská ulica bude uzatvorená od 08.00 do 14.00 h. Z dôvodu umiestnenia bezpečnostných zábran nebude vstup a prechod umožnený ani rezidentom," upozorňuje polícia.

Staromestská ulica v Bratislave bude v sobotu od 12.30 do 15.00 h rovnako uzavretá. Zjazd bude umožnený z Mosta SNP na nábrežie Vajanského a výjazd na Most SNP bude možný z nábrežia v smere do Petržalky.

"Na plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky budú dohliadať hliadky dopravnej polície," spresnila polícia.

Inaugurácia prezidentky SR Zuzany Čaputovej bude najvýznamnejšou štátnou udalosťou, na organizácii ktorej sa spolupodieľa množstvo štátnych inštitúcií.

Program sa začne v sobotu 15. júna o 11.45 h zložením sľubu na slávnostnej schôdzi Národnej rady (NR) SR v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave za účasti poslancov parlamentu, členov vlád poslancov Európskeho parlamentu za SR.

Taktiež veľvyslancov a ďalších významných hostí politického a spoločenského života.

Program inaugurácie

Prezidentka sa následne presunie pred historickú budovu Slovenského národného divadla, kde pozdraví nastúpené jednotky Ozbrojených síl SR.

Do bratislavského Dómu sv. Martina prejde prezidentka v sprievode rodiny pešo cez Panskú ulicu, kde bude mať priestor pozdraviť ľudí.

Následne sa uskutoční slávnostná bohoslužba slova Te Deum v Katedrále sv. Martina.

Program bude pokračovať príchodom do Prezidentského paláca a symbolickým prevzatím úradu od prezidenta Andreja Kisku.

V sobotný podvečer Čaputová položí veniec k pamätníku Brána slobody a kyticu k pamätníku obetiam Železnej opony na bratislavskom Devíne.

Cestou z Devína položí kyticu aj na hrob prvého prezidenta SR Michala Kováča na bratislavskom Ondrejskom cintoríne.

Deň inaugurácie ukončí nová prezidentka SR slávnostnou recepciou v budove Slovenskej filharmónie.