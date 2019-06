O post šéfa Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sa uchádzajú traja kandidáti

Ivan Sokáč sa pred začatím verejného vypočutia vzdal kandidatúry.

13. jún 2019 o 14:01 (aktualizované 13. jún 2019 o 15:46) SITA

BRATISLAVA. O post predsedu predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (BVS) sa uchádzajú traja kandidáti.

Na ich verejnom vypočutí, ktoré sa začalo dnes popoludní v bratislavskej Starej tržnici, postupne vystupujú so svojimi predstavami záujemcovia o funkciu na čele BVS Rastislav Lauko, Peter Olajoš a Emerich Šinka.

Štvrtý uchádzač Ivan Sokáč sa pred začatím verejného vypočutia vzdal kandidatúry.

Výber kandidátov

Do výberového konania na pozíciu predsedu predstavenstva BVS sa podľa hlavného mesta Bratislavy prihlásilo 22 kandidátov.

Výberová komisia z nich na základe životopisov, referencií a odporúčania personalistov pozvala na pohovor štyroch. V uplynulých dňoch dokončili personálni poradcovia rozhovory s uchádzačmi v užšom kole.



Zástupca malých akcionárov BVS Miroslav Dragun na brífingu pred začiatkom verejného vypočutia povedal, že ani jeden z kandidátov nespĺňa základné kvalifikačné podmienky, napríklad na technické vzdelanie vodárenského a environmentálneho zamerania či znalosti vodného hospodárstva.

"V rámci výberového konania bol tzv. audit morálnej integrity uchádzačov a nevieme, ako bol vykonávaný," uviedol Dragun.

Minimálne dvaja z kandidátov sú podľa neho prepojení s "oligarchami v rámci Bratislavského kraja".



"Budeme apelovať na hlavné mesto, aby vypísalo nové, reálne transparentné výberové konanie a aby na pozíciu predsedu predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti bol vybraný človek, ktorý spĺňa požiadavky vo výberovom konaní," povedal Dragun.

Mal by to byť podľa neho odborník vo vodárenstve, so skúsenosťami pri riadení vodárenskej spoločnosti.

"Riadenie BVS je komplikované, má dve dcérske spoločnosti. A už dávno nie je čas skúšať rôznych nových manažérov bez skúsenosti v tejto oblasti," dodal Dragun. Ten zastupuje 26 malých akcionárov BVS s podielom zhruba 7 %.

Dočasné vedenie

Mimoriadne valné zhromaždenie BVS 15. apríla schválilo za dočasného nového predsedu predstavenstva spoločnosti Borisa Maslovieca, ktorý nahradil Zsolta Lukáča.

Ten bol predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom BVS od roku 2015. Ďalšími členmi predstavenstva sa stali Vladimír Kollár, Miloslav Hrádek a Henrich Haščák.



Bratislava je hlavným akcionárom BVS s podielom 59,29 % na základnom imaní, ostatné mestá a obce Bratislavského samosprávneho kraja vlastnia 32,28 % a BVS vlastní 8,43 % vlastných akcií.

Hlavnou činnosťou BVS je výroba a distribúcia pitnej vody odvádzanie a čistenie odpadových vôd pre viac než 700 tisíc ľudí z Bratislavy a zo siedmich okresov na Záhorí a v okolí hlavného mesta.

Spoločnosť zásobuje vodou 97 percent obyvateľov v tomto regióne. Základné imanie spoločnosti je 281,37 mil. eur.