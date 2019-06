Historický Propeler znovu ožije

Bude slúžiť ako infopoint a kaviareň.

13. jún 2019 o 16:27 Jana Liptáková

STARÉ MESTO. „Keď som bola malá, z času na čas sme sa chodievali v nedeľu popoludní poprechádzať na dunajskú promenádu. Vždy sme sa zastavili pri merači, ktorý atramentovou ihlou zaznamenával výšku hladiny Dunaja a niekedy, keď bol dôvod na oslavu, sme sa dokonca properelom previezli na druhý breh a išli do lunaparku,“ spomína päťdesiatnička Jana Jurkovičová.

Dnes je merač digitálny a stanica propeleru osirelá. No onedlho by sa do nej mal vrátiť život. Mestská časť Staré Mesto v nej zriaďuje kontaktné, turistické a informačné centrum.

„Propeler nebude len kaviarňou, chceme tu robiť diskusie, či vernisáže. Chceme tomuto miestu vrátiť pozitívnu atmosféru,“ hovorí starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. Jeho otvorenie sľubuje najneskôr do začiatku júla.

Pamiatka

Dovtedy dokončia obnovu budovy podľa usmernenia Krajského pamiatkového úradu. Minuloročné rekonštrukčné zásahy neboli podľa starostky veľmi šťastné.

Budovu, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, zatiaľ vymaľovali, vymenili dverné zárubne a výplne či elektrické vedenie. Oceľové rámy natreli technickou či fabrikantskou modrou farbou. Celková vynaložená investícia do objektu sa pohybuje v desiatkach tisíc eur a zatiaľ nie je uzatvorená.

Staré Mesto bude Propeler prevádzkovať cez svoju 100-percentnú akciovú spoločnosť Technické služby. Na konci sezóny mestská časť vyhodnotí, či to prinieslo očakávaný efekt. Ziskovosť však nie je podľa samosprávy podmienkou úspechu.

„Ak to bude benefitom pre mestskú časť, tak to môžeme prevádzkovať cez túto spoločnosť naďalej. Ak sa ukáže, že je lepšie nájsť externého prevádzkovateľa, vypíšeme súťaž,“ povedala Aufrichtová.

Z Prašnej Bašty do Propelera

Prevádzku Propelera Staré Mesto ponúklo Františkovi Makaiovi, ktorý roky pôsobil v Prašnej Bašte. Tá však pred niekoľkými mesiacmi ukončila svoju činnosť po tom, ako im majiteľka nepredĺžila nájomnú zmluvu. Fero Makai bude Propeler prevádzkovať ako zamestnanec Technických služieb.

„Snažíme sa spojiť príbehy Prašnej bašty ako ikonickej reštaurácie a Propelera ako miesta, ktoré nesie spomienky pre Bratislavčanov,“ povedala Aufrichtová.