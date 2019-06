Petržalka navrhuje znížiť poplatok v škôlkach na 250 eur za dieťa

Verejnosť môže pripomienkovať návrh do 21. júna.

11. jún 2019 o 12:00 SITA

BRATISLAVA. Bratislavská mestská čast Petržalka navrhuje znížiť poplatok v materských školách na 250 eur za dieťa.

Vo zverejnenom návrhu všeobecne záväzného nariadenia znížili cenu z pôvodných 300 na 250 eur, pričom návrh počíta s tým, že táto čiastka bude odpustená rodičom detí s trvalým bydliskom v Petržalke, a v konečnom dôsledku by zaplatili za škôlku 30 eur mesačne.

Verejnosť i poslanci môžu pripomienkovať návrh VZN do 21. júna. Informovala o tom Petržalka na svojej internetovej stránke.



Starosta Petržalky Ján Hrčka chce riešiť problém s umiestňovaním detí do materských škôl v Petržalke zmenou kritérií prijímania detí. Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré má zaviesť poplatok, musí ešte schváliť miestne zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou a platiť by malo už pre rodičov, ktorých deti prijmú do škôlok k septembru 2019.

Schválenie VZN však môžu zablokovať niektorí petržalskí poslanci, ktorí odmietajú riešiť problém s nedostatočnou kapacitou materských škôl zavedením poplatkov.



„Ja rozumiem iniciatíve sprehľadniť systém prijímania, ale myslím si, že návrh je nedomyslený a podľa môjho názoru protizákonný a nerieši situáciu. Táto závažná zmena si vyžaduje dlhšiu diskusiu,“ uviedol poslanec petržalského zastupiteľstva Oliver Kríž.

Starosta Ján Hrčka, ale tvrdí, že podobné nariadenia platia už aj v iných mestách ako napríklad v Pezinku alebo v Prešove. „Všetci advokáti povedali, že je to síce neštandardné, ale nevidíme tam protizákonnosť. Momentálne som nenašiel nikoho, kto by povedal, že je to nezákonné,“ uviedol Hrčka.



Viacerým petržalským poslancom taktiež prekáža vyberanie peňazí od rodičov, ktorých deti prijali do materských škôl podľa pôvodných pravidiel a taktiež otázka odpustenia poplatkov.

„Situáciu bolo treba riešiť už dávno, ale takto narýchlo, koncom júna, to nie je celkom dobré. Bude sa to týkať aj tých deti, ktoré boli prijaté za iných pravidiel. Z môjho pohľadu je odpustenie poplatku veľmi vágne poňaté,“ povedal poslanec Vladimír Dolinay. Poslanci dodávajú, že je dôležité presne stanoviť, za akých podmienok bude možné poplatok odpustiť.



Fyzické i právnické osoby môžu pripomienkovať návrh všeobecne záväzného nariadenia do 21. júna do 14.00. Následne by ho mali poslanci petržalského zastupiteľstva schvaľovať na najbližšom zastupiteľstve koncom júna.