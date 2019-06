Karlovku a Dúbravku čaká leto v autobuse

Začnú sa opravy trate, ktoré meškajú už tri roky.

11. jún 2019 o 14:04 Martina Hilbertová

Počas opráv električkovej trate z Karlovej Vsi do Dúbravsky zmodernizujú aj zastávky.(Zdroj: Magistrát hl. mesta Bratislavy)

BRATISLAVA. Trať z Karlovej Vsi do Dúbravky začnú po rokoch rekonštruovať. Viac ako 30-tisíc ľudí, ktorí ju denne využívajú, bude musieť prestúpiť do náhradnej autobusovej linky X5 alebo ísť bežnými linkami, ktoré budú posilnené. Opravy chce mesto stihnúť vo dvoch etapách od 22. júna do 20. decembra.

Prečítajte si tiež: Nové trate električiek už mohli byť

"Karlovoveská radiála bude po kompletnej rekonštrukcii rýchlejšia, tichšia a bezpečnejšia," povedal primátor Matúš Vallo.

Rekonštrukciu naplánovali ešte v roku 2013 za exprimátora Milana Ftáčnika, keď sa mesto rozhodlo, že definitívne pochová sny o metre a nosným dopravným prostriedkom v Bratislave bude električka. Hlavné ulice v špičke boli už vtedy preťažené, čím trpela aj kvalita ovzdušia a zvyšovala sa nehodovosť. Rozhodli vtedy aj o predĺžení viacerých tratí.

Podľa Martina Fundárka zo združenia Lepšia doprava prevzal bývalý primátor Ivo Nesrovnal projekt modernizácie dúbravsko-karlovoveskej radiály v pokročilom štádiu rozpracovania. Nestihlo však ani pripraviť projektovú dokumentáciu do konca roku 2015, a tak vrátilo 805-tisíc eur do eurofondov. Do konca volebného obdobia ju však stihlo pripraviť.

Stavebné povolenia boli platné už v máji 2017, v januári 2018 začali vyberať dodávateľa stavby. Modernizácia vyjde na 56 miliónov eur, dnes je podľa magistrátu v havarijnom stave, takže bez opráv by jej hrozilo kompletné odstavenie.

Leto v autobuse

V prvej etape do konca septembra električky nebudú premávať od Molecovej ulice až po konečnú v Dúbravke. Po tom, až do decembrového ukončenia opráv, budú električky zachádzať na koniec Karlovej Vsi, kde bude treba prestúpiť na autobus do Dúbravky. Mesto sľubuje, že budú všetky autobusy klimatizované.

Prečítajte si tiež: MHD v Bratislave sa zlepší, ale chce to čas

Po oprave sa podľa magistrátu cestovanie z konečnej zastávky električiek v Dúbravke k zastávke Tunel skráti o tri minúty, zastávky Molecova a Damborského budú riešené ako integrované prestupné zastávky. Zastávky dostanú nové nástupiská, automaty na lístky a elektronické informačné tabule. Zrekonštruujú aj obidva podchody pod električkovou traťou.

V roku 2020 sú plánované opravy v úseku od Karlovej Vsi do tunela pod Bratislavským hradom.

Mesto plánuje, že opraví aj ďalšie trate, na jeseň napríklad v časti Záhumenice v Rači. Rieši tiež projektovú dokumentáciu k modernizácii Vajnorskej radiály.

Sústreďuje sa však na predĺženie trate na koniec Petržalky, čo pre eurofondy musí stihnúť do roku 2023.