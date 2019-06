Petržalský starosta Hrčka navrhuje nižší poplatok za škôlku

V niektorých bratislavských mestských častiach chýbajú miesta už roky.

7. jún 2019 o 19:04 Zuzana Straková

BRATISLAVA. Namiesto 300 eur majú rodičia, ktorí nežijú v Petržalke, ale i tak chcú dať dieťa do petržalskej škôlky, platiť dvestopäťdesiat eur. Kto má trvalý pobyt, zaplatí pritom za škôlku len tridsať eur.

Návrh na platby za deti upravil starosta najväčšej bratislavskej mestskej časti Ján Hrčka po porade s právnikmi.

V sume 300 eur boli totiž započítané aj náklady na rozširovanie kapacít, tie po konzultácii s právnikmi z návrhu vypadli. Rodič má po novom platiť len skutočné náklady za dieťa.

Pred zákonom by to takto malo byť podľa hovorcu Petržalky Radovana Cholevu čistejšie.

Zvýšenie poplatku avizoval starosta Hrčka koncom mája, o tri dni sa funkcie vzdalo 21 z 24 riaditeliek petržalských štátnych škôlok.

Choleva vylúčil, že by za znížením poplatku bol nátlak riaditeliek, ktoré podali hromadnú výpoveď. Vylučujú to aj riaditeľky, bližšie sa odmietajú vyjadriť.

Deti v škôlkach Všetky bratislavské škôlky navštevovalo v septembri minulého roka spolu 15 324 detí.

Škôlky museli pre nedostatok kapacít odmietnuť spolu 4140 žiadostí.

Reálny počet neprijatých detí je nižší, rodič totiž môže na jedno dieťa podať viac žiadostí. Zdroj: Ministerstvo školstva SR

Končiace riaditeľky tvrdia, že sú ochotné vrátiť sa na svoje posty, ak mestská časť nebude zasahovať do ich kompetencií, a to ani odporúčaniami, podľa akých kritérií majú deti prijať. So starostom sa dohodli na spolupráci.

Hrčka však zdôraznil, že určiť poplatok je úlohou mestskej časti. Starosta predpokladá, že vysoký poplatok odradí cezpoľných a dieťa radšej dajú do škôlky inde. Chce tak riešiť problém s chýbajúcimi miestami a do škôlok pomestiť viac domácich.

O starostovom návrhu rozhodnú petržalskí poslanci na konci júna. Platiť má od septembra.

Zamietajú stovky žiadostí

Problém s miestami v škôlkach je v Bratislave už roky. Po rokoch, keď sa rodilo málo detí, prišli opäť populačne silnejšie ročníky. Mesto teraz dopláca na to, že počas slabšieho obdobia sa škôlky rušili a budovy predávali.

Okrem toho pribúdajú mladé rodiny aj nové byty, ale miest vo verejných škôlkach toľko nepribúda.

Mnohí rodičia skúšajú zväčšiť svoje šance tým, že podávajú prihlášku na viac škôlok. Ani tak ale neexistuje istota, že to klapne.