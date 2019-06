Záhorská Bystrica zvýši kapacitu škôlky

Do škôlky by mohli prijať sto detí.

5. jún 2019 o 16:13 SITA

BRATISLAVA. V bratislavskej mestskej časti Záhorská Bystrica zvýšia kapacitu v materskej škole.

Ako agentúru SITA informovala šéfredaktorka novín Naša Bystrica Silvia Vnenková, vedenie mestskej časti sa rozhodlo riešiť nedostatok miest nadstavbou škôlky, ktorou vzniknú dve nové triedy.

Na jeseň tak bude môcť nastúpiť do materskej školy o 48 detí viac. Prijať by tak mohli 100 detí zo 160 zapísaných. Nových škôlkárov budú postupne prijímať od októbra.

Práce sa začali v polovici novembra 2018 a ukončiť by ich mali na jeseň tohto roku.

Celkové náklady na výstavbu sú 850-tisíc eur, pričom 95 percent nákladov by mala pokryť schválená dotácia z Integrovaného regionálneho operačného programu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.



„Počas výstavby sme zistili, že pristavením jedného poschodia existujúcej prístavby jedálne by mohla vzniknúť ďalšia trieda, prinajmenšom by sa kapacita nadstavovanej materskej školy zvýšila o päť detí,“ vysvetlil starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa.



Samospráva musela pre práce na nadstavbe nájsť náhradné priestory pre deti.

„S pokračujúcou nadstavbou materskej školy sme náhradné priestory našli v Spoločenskom dome, v novovybudovanej športovej hale a v rámci dobrej spolupráce s farou aj vo farských priestoroch,“ povedala zástupkyňa riaditeľky ZŠ a MŠ Viera Mazáčková.

Dodala, že výrazne pomohli aj rodičia, ktorí si svoje deti nechali doma.