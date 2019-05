Z Bratislavy sa už lieta pravidelnou linkou do tureckej Antalye

Antalya patrí k top leteckým destináciám Slovákov počas leta.

30. máj 2019 o 12:23 TASR

BRATISLAVA. Z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave sa od štvrtka lieta pravidelnou linkou do Antalye v Turecku.

Nová linka je podľa hovorkyne letiska Veroniky Ševčíkovej k dispozícii počas leta dvakrát denne, 14-krát týždenne.

Ševčíková zároveň upozornila, že pri letoch do Turecka treba mať so sebou cestovný pas platný aspoň 150 dní po prílete do krajiny. "Dĺžku platnosti pasu tak treba skontrolovať nielen dospelým, ale aj deťom, ktorým sa vydáva s platnosťou len na dva roky," dodala.

Antalya je podľa nej dlhodobo top leteckou destináciou Slovákov počas leta. "Vlani do Antalye a z nej cestovalo približne 150.000 slovenských dovolenkárov. Len z Bratislavy letelo do Antalye o 57 % viac dovolenkárov ako v rekordnom roku 2017," priblížila hovorkyňa.

Pravidelnú linku do Antalye prevádzkuje letecký dopravca Smartwings. Priamu linku z Letiska M. R. Štefánika zabezpečuje aj dopravca Ryanair, konkrétne do letoviska Dalaman s frekvenciou letov raz týždenne, každý štvrtok.