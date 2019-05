Ružinovskí poslanci podporili parkovaciu politiku

Ročné poplatky za autá považujú niektorí poslanci za privysoké.

28. máj 2019 o 16:33 SITA

BRATISLAVA. Poslanci bratislavskej mestskej časti Ružinov dnes jednomyseľne súhlasili s návrhom dodatku štatútu hlavného mesta v súvislosti s prijímaním jednotnej celomestskej parkovacej politiky.

Podpora parkovacej politiky, ktorú navrhuje magistrát, je podľa starostu Ružinova Martina Chrena historickou udalosťou.

Väčšie problémy

„Ružinov je mestská časť, ktorá je podľa prieskumov najviac postihnutá parkovaním. Máme tu väčšie problémy ako v Starom Meste, pretože tam už funguje systém parkovania,“ uviedol Martin Chren.



Na začiatku zasadnutia vystúpil aj bratislavský primátor Matúš Vallo, ktorý uviedol dôvody, prečo Bratislava nevyhnutne potrebuje parkovaciu politiku a požiadal prítomných poslancov o podporu. Hoci poslanci jednomyseľne schválili návrh dodatku štatútu, predniesli svoje pripomienky.

„Ročný poplatok za všetky autá je neprimerane vysoký. Súhlasím aj s uznesením aj s riešením parkovacej politiky, ale prehodnoťme poplatky za motorové vozidlá,“ uviedla poslankyňa Marcela Kulifajová.

Intenzívna komunikácia

Starosta Ružinova pozitívne vníma komunikáciu mestskej časti a magistrátu.

„Intenzívne komunikujeme o výstavbe parkovacích domov a parkovísk. Veľmi predbežne sme vytypovali štyri miesta, ktoré pomôžu s parkovacími kapacitami. Je to parkovisko Bazová, ktoré je slabo využívané, parkovisko vedľa Slovanetu pri Bille, oproti hotelu Nivy alebo parkovacie miesta pred Kovoprojektom v Ružovej doline,“ dodal Chren.



Ružinov chce do konca roka urobiť dôkladnú analýzu celej mestskej časti, aby vedeli jasne stanoviť, kde vzniknú rezidentské zóny. Prvá navrhovaná zóna by sa mala týkať časti 500 bytov, ktorá je najstaršia sídlisková časť v Bratislave.



Ružinovčania si mohli vyskúšať rezidentské parkovanie aj počas nedávneho hokejového šampionátu. Niektoré ulice Ružinova boli zaradené do dočasných rezidentských zón, do ktorých mohli svojimi autami vojsť a zaparkovať len obyvatelia danej zóny.

Podľa starostu sa tento systém počas majstrovstiev osvedčil a je to dôkaz, že parkovacia politika a rezidentské zóny môžu v budúcnosti fungovať.