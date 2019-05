Eurovoľby 2019: Voličské právo využili aj klienti Domova seniorov Lamač

25. máj 2019

BRATISLAVA. Svojim favoritom na poslancov Európskeho parlamentu dali v sobotňajších eurovoľbách hlas aj klienti Domova seniorov Lamač v Bratislave.

Využili možnosť voliť prostredníctvom prenosnej volebnej schránky.

"O hlasovanie prostredníctvom mobilnej schránky požiadalo 35 našich klientov," informovala riaditeľka zariadenia Miroslava Floriansová.

Aj medzi hlasujúcimi seniormi prevládal názor, že je dôležité využiť voličské právo a tak prejaviť svoj názor. Od slovenských poslancov v EP zhodne očakávajú obhajovanie slovenských záujmov. "Chcem, aby sa viac snažili a prispeli k tomu, aby Európska únia nemusela zasahovať do toho, do čoho nemusí," povedala pani Alžbeta. Pani Anna očakáva od budúcich slovenských europoslancov najmä čestnosť a to, aby "presadili pre Slovensko najviac, čo je možné". Rovnako to vníma aj o dva mesiace 89-ročný pán Karol. "Keď bude niečo dobré, aby sa snažili pre Slovensko urobiť, lebo aj my tu chceme lepšie žiť," povedal.

Podľa Lucie Lunákovej, ktorá ako zástupkyňa okrskovej volebnej komisie prišla medzi seniorov s prenosnou volebnou schránkou, boli dôchodcovia o spôsobe voľby dobre informovaní. "Niektorí si chceli ešte overiť najmä to, koľko mien môžu zakrúžkovať na hlasovacom lístku," uviedla.

V Lamači je vytvorených šesť volebných okrskov. Voľby v mestskej časti sú zatiaľ pokojné a plynulé.

Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Voliči zvolia 14 slovenských europoslancov, kandidátov na nich ponúka 31 politických strán a hnutí. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.

