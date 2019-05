Bratislavský dopravný podnik plánuje kúpiť 12 ojazdených autobusov

Autobusy chcú kúpiť pre výluky električkovej dopravy v rámci modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály.

23. máj 2019 o 13:16 SITA

BRATISLAVA. Dopravný podnik Bratislava (DPB) vyhlásil obstarávanie na nákup 12 ojazdených kĺbových autobusov. Dôvodom je lepšia preprava cestujúcich počas výluky električkovej dopravy v rámci modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály.

Obstarávanie zahŕňa šesť štvordverových a šesť trojdverových autobusov s naftovým motorom v dobrom technickom stave.

Plánujú kúpiť autobusy

Celková kúpna cena autobusov sa odhaduje na približne 132-tisíc eur bez DPH, pričom na základe cenového prieskumu DPB by cena jedného autobusu mala byť okolo 11-tisíc eur bez DPH.



Finálna kúpna cena však bude známa až po predložení ponúk od uchádzačov. Informoval o tom DPB na svojej webovej stránke. Všetkých 12 autobusov by malo byť nízkopodlažných a mali by nahradiť staré vysokopodlažné autobusy typu Karosa.



V rámci modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa predpokladá navýšenie počtu kĺbových autobusov až o 20 vozidiel. Obstarané autobusy budú nasadené aj na iné linky mestskej hromadnej dopravy v meste.

"Dopravný podnik Bratislava robí opatrenia na zefektívnenie starších autobusov, avšak finálne zabezpečenie komfortu pre cestujúcu verejnosť príde v podobe nových 80 kĺbových autobusov. Tie plánujeme obstarať v blízkej budúcnosti a momentálne pripravujeme vyhlásenie verejného obstarávania pre nákup týchto autobusov," píše sa na stránke DPB. Nové autobusy by mali nahradiť staré autobusy, ktoré potom postupne vyradia z vozidlového parku DPB.

Obnova radiály

Modernizácia električkovej trate v Karlovej Vsi bude rovnaká ako v Dúbravke.

Modernizovať sa má súčasná dvojkoľajová električková trať, ktorá prechádza katastrálnymi územiami bratislavských mestských častí Staré Mesto, Karlova Ves a Dúbravka.

Stavba je situovaná v pôvodnom trasovaní súčasnej električkovej trate v dĺžke približne 6,7 kilometra. Stavebníkom je Hlavné mesto SR Bratislava.

Obnova trate má zvýšiť bezpečnosť, čo si vyžaduje aj úpravy na existujúcich priechodoch pre chodcov, ale aj vybudovanie nových priechodov pre chodcov a cyklistov.

Pribudnúť by mali aj nové prístrešky, informačné tabule, modernejšie automaty na lístky i odpadkové koše.

Predbežnú investíciu na modernizáciu úseku trate odhadli na 67 miliónov eur. Projekt financuje Európska únia, ktorá pokryje 85 percent nákladov, päť percent dá mesto a 10 percent poskytne štát.