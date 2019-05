Občianske združenia podporujú zavedenie parkovacej politiky

Združenia vidia v zavedení parkovacej politiky pozitíva na zdravie a životné prostredie obyvateľov.

21. máj 2019 o 12:35 SITA

BRATISLAVA. Štrnásť občianskych organizácií a členovia Slovenského ochranárskeho snemu podporujú zavedenie novej parkovacej politiky v Bratislave.

Združenia a iniciatívy, ako napríklad Občianska iniciatíva Za čisté ovzdušie, Cyklokoalícia alebo Greenpeace vidia v prijatí parkovacej politiky niekoľko pozitívnych dopadov na zdravie a životné prostredie obyvateľov Bratislavy.

„Nová parkovacia politika Bratislavy môže priniesť obyvateľom v prvom rade čistejšie ovzdušie a nižšie emisie CO2. To znamená menej chorých detí aj dospelých,“ uviedla uviedla Dana Mareková z iniciatívy Za čisté ovzdušie.

Obmedzenie dopravy

Podľa organizácií ide o systémový krok, ktorý pomôže obmedziť individuálnu automobilovú dopravu v meste.

„Zavedenie parkovacej politiky znamená začiatok veľkej systémovej zmeny, ktorú Bratislava nevyhnutne potrebuje už desaťročia. Ak sa budú zavádzať iba čiastkové, nesystémové opatrenia, časom sa to môže vypomstiť v podobe ešte väčšieho chaosu v parkovaní,“ uviedol dopravný expert zo Žilinskej dopravnej univerzity Marián Gogola.



Posilnenie mestskej hromadnej dopravy, budovanie cyklotrás a záchytných parkovísk je podľa vyhlásenia organizácií nevyhnutné, aby mesto zvládlo situáciu s parkovaním.

„V Bratislave je parkovacia politika kľúčová pre rozvoj cyklistickej a pešej dopravy aj preto, lebo vyzbierané poplatky sa majú použiť aj na stavbu chodníkov a cyklochodníkov,” povedal Tomáš Peciar z Cyklokoalície.



Predstavitelia organizácií majú však pochybnosti o výške poplatkov za parkovanie. Nemusí byť totiž pre ľudí dostatočne motivujúca, aby začali používať iné spôsoby pohybu po meste.

Taktiež upozorňujú, že odsunutie zavedenia zón s regulovaným parkovaním môže spôsobiť, že parkovacia politika zostane len na papieri.

Poplatky za parkovanie

Návrh parkovacej politiky, ktorý vypracoval magistrát, ráta s tým, že Bratislavčania by mali zaplatiť za ročné parkovanie minimálne 49 eur. Cena platí pre rezidentov, ktorí majú jedno auto.

Pre druhé auto sa poplatok zvýši na 149 eur a pri treťom má byť poplatok 500 eur.

V novom parkovacom pláne počíta bratislavský magistrát okrem poplatkov za autá aj s bezplatným parkovaním v mieste bydliska, 100 hodín parkovania pre návštevy na domácnosť a taktiež s dvojhodinovým parkovaním zadarmo mimo svojej rezidentskej zóny.

V meste by mali platiť štyri tarifné pásma za hodinové parkovanie, v centrálnej časti by sa mali v parkovacích zónach platiť dve eurá za hodinu, v okrajových štvrtiach by malo vyjsť hodinové parkovanie 50 centov. Novú parkovaciu politiku chce magistrát spustiť v roku 2021.