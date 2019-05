Štúdia realizovateľnosti uzla Bratislava má byť hotová tento mesiac

S jej dokončením sa počítalo už v auguste 2017.

18. máj 2019 o 9:29 TASR

BRATISLAVA. Štúdia realizovateľnosti uzla Bratislava, ktorá má zásadným spôsobom ovplyvniť vývoj železničnej dopravy v hlavnom meste, má byť hotová v priebehu mája. TASR to potvrdili Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).

S jej dokončením sa pritom počítalo už v auguste 2017, neskôr koncom roka 2017, potom v prvom polroku 2018, koncom roka 2018, prípadne začiatkom tohto roka.

Štúdia má dať tiež odpoveď na otázku, či a ako by mala byť železničná stanica Filiálka v Bratislave do budúcna využitá.

"Štúdia realizovateľnosti uzla Bratislava v súčasnosti prechádza procesom finalizácie. Jej finálna podoba by mala byť známa už v priebehu mesiaca máj," povedal pre TASR hovorca ŽSR Michal Lukáč.

Komplexná analýza súčasného stavu

Štúdia má priniesť komplexnú analýzu súčasného stavu a riešiť bude aj dopravnú perspektívu, rozvoj, modernizáciu a vzájomné dopravné prepojenia desiatich železničných úsekov v Bratislave a okolí, 12 železničných staníc v rámci Bratislavy a 12 medzistaničných úsekov.

"Štúdia realizovateľnosti by mala byť vypracovaná na základe komplexnej analýzy súčasného stavu železničnej infraštruktúry a prevádzky v uzle, a súčasne by mala navrhnúť koncepcie prepravných prúdov v uzle, reflektujúc všetky budúce potreby a potenciál tratí," spresnil začiatok roka Lukáč.

Aj na základe výsledkov štúdie rozhodnú ŽSR o budúcnosti bratislavských železničných staníc Filiálka či Predmestie, ale aj o zastávke Vinohrady.

Bývalý primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal dlhodobo tvrdil, že hlavné mesto potrebuje mať vybudovanú novú železničnú stanicu Filiálka pri Trnavskom mýte. Táto stanica by podľa jeho slov pomohla doprave, nevytvorila by nové rozdelenia v meste a neobťažovala ľudí hlukom.

Čo so stanicou Filiálka

Súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo v rozhovore pre TASR uviedol, že stanica Filiálka je otázkou 20 rokov.

"My chceme dopravu vyriešiť oveľa skôr. Filiálka bude výborná stanica pre prímestskú vlakovú dopravu. Hlavná stanica je zas dobrá pre smer do Rakúska, Prahy či na sever Slovenska. Bude to ako v iných európskych metropolách, ktoré majú viacero železničných staníc. Mojou prioritou však bude, aby sa Hlavná stanica zrekonštruovala," povedal.

ŽSR v minulosti pre TASR skonštatovali, že stanica Filiálka je v ich správe a mesto ani mestská časť s ňou nemajú žiadny vzťah.

"Štúdia dá odpoveď na otázku, či a ako by mala byť Filiálka do budúcna využitá, aký bude jej význam v rámci zapojenia do koľajovej dopravy v Bratislave, v akom rozsahu a v akej podobe by mala do budúcna slúžiť," uviedli železnice.