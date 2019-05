Bratislavská Vodná veža môže skrývať tajomstvá

Pamiatkari dúfajú, že pod Vodnou vežou sa nachádza aj keltská vrstva

24. máj 2019 o 12:28 Jana Liptáková

STARÉ MESTO. Málokto z ľudí prechádzajúcich popri Dunaji pod Hradným kopcom vie, že zarastený oplotený areál Vodnej veže je jednou z vôbec najcennejších pamiatok Bratislavy.

„Je to náš diamant. Toto je presne miesto, ktoré podnietilo vznik Bratislavy. Tu, pod Hradným kopcom, sa po celé tisícročia nachádzal jediný brod cez Dunaj široko-ďaleko, keďže inde sa jeho meandrujúci tok rozlieval do vnútrozemskej delty. Tento brod bol zdrojom bohatstva každého osídlenia, ktoré sa tu nachádzalo. Bez neho by Bratislava bola dnes len malým mestečkom,“ hovorí Ivo Štassel, historik umenia a riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave.

Developer Vydrica Development plánuje pri torze Vodnej veže vybudovať centrum novej štvrte Vydrica a je pripravený sa finančne podieľať na jej rekonštrukcii a revitalizácii.