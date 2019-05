Férový taxík? Najviac dve eurá za kilometer

Taxikári, ktorí podpíšu etický kódex mesta, dostanú nálepku Fair play taxi.

13. máj 2019 o 23:18 SITA

BRATISLAVA. Bratislava pripravila etický kódex taxikára, ktorý má zamedziť zvyšovaniu cien taxíkov počas hokejového šampionátu.

Bratislava vydala nálepku pre taxikárov, ktorí sľúbia, že nebudú okrádať zákazníkov. (zdroj: Magistrá hlavného mesta Bratislavy)

Taxikári, ktorí ho podpíšu, získajú nálepku Fair play taxi, ktorú si majú nalepiť na viditeľné miesto. Musia tak súhlasiť s odporúčanými maximálnymi cenami za prepravu a prehlásiť, že sa vyhnú akýmkoľvek prejavom intolerancie alebo diskriminácie zákazníka.

Cena za jeden kilometer na území mesta má byť maximálne dve eurá na kilometer, nástupné do vozidla maximálne 4,50 eura/jazdu a cena za čakanie maximálne 0,30 eura za minútu. Ceny za taxislužby chce mesto zverejniť aj v infopointoch a dodržiavanie pravidiel chce aj kontrolovať.



Hlavné mesto už pred majstrovstvami komunikovalo s Cechom Taxi Bratislava, ako aj s najväčšími bratislavskými taxislužbami o cenách počas šampionátu. „My nechceme diktovať ceny, ale keď vstupujete do auta, mali by vám objektívne povedať cenu. Zásadný problém vidím v tom, že často ľudia nevedia cenu a následne ju musia akceptovať,“ uviedol viceprimátor Bratislavy Juraj Káčer.

Poplatky za jazdu taxíkmi nie sú v Bratislave regulované, hoci o tejto téme v minulosti taxikári s ministerstvom vnútra rokovali. Podľa viceprimátora Káčera pripravuje magistrát tento rok všeobecne záväzné nariadenie, ktorého cieľom má byť predovšetkým etický kódex pre vodičov taxislužieb.

Aj počas minulých majstrovstiev v ľadovom hokeji v roku 2011 boli taxíky označené nálepkou fair play, ktorá zaručovala, že konkrétny taxikár sa riadi etickým kódexom a neoklame cestujúceho.