Vysadli na bicykel a prežili. Praktické rady cudzincov o jazdení po Bratislave

Anglický podcast o cestovaní.

10. máj 2019 o 18:17 Michaela Terenzani

Vypočujte si podcast:

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/617595186&color=%23096f52&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Aj turisti si v Bratislave môžu vyskúšať žlté bicykle. Ako systém požičiavania funguje, ako sa na bicykloch jazdí, a je to vôbec bezpečné? James Thomson a Anna Fay si to vyskúšali na vlastnej koži a v podcaste hovoria nielen o svojich skúsenostiach, ale aj o tom, ako by sa celá služba dala zlepšiť.

Odoberajte podcast Spectacular Slovakia zadarmo:

Spectacular Slovakia je podcast s tipmi pre cestovateľov, ktorý pripravuje redakcia The Slovak Spectator ako jeden zo svojich cestovateľských produktov. Predplatitelia The Slovak Spectator dostávajú podcast každý štvrtok priamo do svojho inboxu.