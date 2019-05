Bratislavský hotel Danube skolaudujú celý okrem fasády

Zmena fasády hotela bola pritom súčasťou povolenia na predčasné užívanie hotela.

10. máj 2019

Hotel Park Inn by Radisson Danube Bratislava. (Zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

BRATISLAVA. Zrekonštruovaný hotel Park Inn Radisson Danube Bratislava skolaudujú. Neskolaudovaná však naďalej zostáva kritizovaná fasáda, ktorá bola z predmetu kolaudácie vyňatá. Vyplýva to z aprílového rozhodnutia Okresného úradu (OÚ) Bratislava.

Práve tento úrad požiadal investor o atrahovanie spisu, teda aby o danej veci rozhodol okresný úrad, nie stavebný úrad v Starom Meste. Kolaudačné rozhodnutie by ešte malo nadobudnúť právoplatnosť.

Okresný úrad spis atrahoval na základe príslušného paragrafu stavebného zákona. Podľa neho krajský stavebný úrad, v tomto prípade okresný stavebný úrad, si môže vyhradiť právomoc stavebného úradu pri jednotlivých technicky náročných alebo neobvyklých stavbách, alebo pri opatrení s väčšími alebo rozsiahlejšími účinkami na životné prostredie v ich okolí.

S tým však mestská časť zásadne nesúhlasí. "Okresný úrad v tomto prípade nezdôvodnil, prečo v tomto prípade ide o neobvyklú stavbu. Mestská časť sa nestotožňuje s tvrdením, že išlo o neobvyklú stavbu," uviedol pre TASR Matej Števove, hovorca staromestskej starostky.

Mestskej časti sa zároveň nepáči, že ju neinformovali o tom, že rozhodovať v predmetnej veci bude okresný úrad. Podľa hovorcu nebola ani vyzvaná na podanie stanoviska k návrhu, aby kolaudačné rozhodnutie vydal druhostupňový správny orgán.

Prečítajte si tiež: Kritizovaná fasáda hotela Danube môže zotrvať roky, úrad stavebníka nezaviazal

Podľa stavebného zákona má totiž okresný úrad pred vydaním kolaudačného rozhodnutia túto skutočnosť oznámiť prvostupňovému stavebnému úradu. Mestská časť pritom ešte 10. apríla požiadala listom okresný úrad o vrátenie spisu. Ten však nakoniec rozhodol sám a 29. apríla vydal rozhodnutie o kolaudácii. Na stavebný úrad sa rozhodnutie dostalo 7. mája.

Otázkou naďalej zostáva, čo bude s kritizovanou fasádou. Tú mal stavebník zmeniť podľa nového projektu, ktorý odobrili pamiatkari aj architekti. Pôvodne sa tak malo stať do konca októbra 2018, neskôr bol termín predĺžený o päť mesiacov, teda do konca februára 2019. S prácami sa však doteraz nezačalo a koncom minulého roka, teda po novembrových komunálnych voľbách, zmizlo aj lešenie, ktoré istý čas stálo na strane hotela z Hviezdoslavovho námestia.

"Staré Mesto nemôže z úradnej moci začať kolaudačné konanie. Nemá na to žiadny nástroj," odpovedal Števove na otázku, či má mestská časť momentálne nejakú kompetenciu začať riešiť fasádu. Konanie by mohlo začať len na žiadosť stavebníka. Možnosťou tiež je, že by stavebník začal s opravou fasády podľa schváleného projektu, na čo má päťmesačnú lehotu od začiatku stavebných prác.

Zmena fasády hotela bola pritom súčasťou povolenia na predčasné užívanie hotela. Pôvodné kolaudačné konanie totiž stavebný úrad za bývalého starostu Starého Mesta Radoslava Števčíka vo februári 2018 prerušil a vydal rozhodnutie o predčasnom užívaní hotela. Hotel pritom podľa neho nemal byť skolaudovaný dovtedy, kým sa nezmení jeho fasáda.

Voči rozhodnutiu o prerušení kolaudácie sa investor odvolal. Zákonnosť postupu mestskej časti preverovala okresná prokuratúra, prokurátor neskôr vydal protest. Spis sa následne dostal na Okresný úrad Bratislava. Ten v rozhodnutí z januára 2019 vyhovel protestu prokurátora a rozhodnutie staromestského stavebného úradu o prerušení konania zrušil, čo by v praxi znamenalo nové prerokovanie celej veci a obnovu kolaudačného procesu. Súčasné vedenie Starého Mesta chcelo napraviť "vytknuté chyby" bývalého vedenia a žiadalo navrátenie spisu. Predčasné užívanie hotela je podľa Starého Mesta stále platné.