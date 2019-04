Podstavec pred Istropolisom padol za obeť hokejovej fanzóne

Demolácia kamenného podstavca znepokojila architektov aj verejnosť. Budúcnosť Istropolisu nie je známa

26. apr 2019 o 10:02 Jana Liptáková

NOVÉ MESTO. Keď sa v novembri 2017 developerské spoločnosti Immocap Group a YIT Slovakia stali novými majiteľmi komplexu bývalého domu odborov, dnes známeho ako Istropolis, pokladali za predčasné hovoriť o konkrétnych plánoch, aké s týmto zanedbaným kultúrnym a kongresovým centrom s najväčšou kongresovou sálou na Slovensku s kapacitou takmer 1300 ľudí majú.

"Odpoveď na otázku, aké bude dotknuté územie v budúcnosti, môže vzniknúť len v rámci diskusie všetkých zúčastnených strán. Uvedomujeme si, že lokalita si zaslúži kvalitný mestotvorný projekt regionálneho významu, a v tejto súvislosti uvítame zodpovednú, širokú diskusiu s prispením tak odbornej, ako aj laickej verejnosti," citovala tlačová správa Milana Murcka, generálneho riaditeľa YIT na Slovensku.

Doteraz sa sľubovaná diskusia nielenže nekonala, ale developeri aj naďalej odmietajú zverejniť akékoľvek konkrétne informácie ohľadom ich plánov v tomto území.

Navyše, začiatkom apríla verejnosť znepokojilo zbúranie podstavca na sochu pred Istropolisom.

V minulosti bola na ňom umiestnená busta komunistického odborára Františka Zupku, po ktorom bolo dnešné Trnavské mýto pomenované. Developeri zbúranie podstavca vysvetlili budovaním fanzóny pre šampionát v ľadovom hokeji, ktorý sa začne 10. mája.

Historik architektúry Peter Szalay vníma zbúranie podstavca ako zásah do bývalého domu odborov ako komplexného diela, ako aj zásah do verejného priestoru mesta.

"Búranie nebolo nijako komunikované s verejnosťou, čo by sa nemalo už v súčasnosti diať, ak deklarujú naše samosprávy, že sú otvorené. Ak je pravda, že sa to stalo len pre postavenie dočasného návštevníckeho centra, tak to považujem za veľmi nekultúrny, ale aj neekonomický čin, už len z hľadiska zničenia kamenného materiálu,“ hovorí Szalay.

Čo bude s Istropolisom?