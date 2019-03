Viceprimátor Bratislavy: Vieme si predstaviť aj fungovanie bez Slovana

Slovanu hrozí pre dlhy vyhadzov zo štadióna.

29. mar 2019 o 13:33 Jakub Habas

Hokejový klub Slovan Bratislava dlhuje mestskej Správe telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) za prenájom Zimného štadióna Ondreja Nepelu státisíce eur.

Slovan už niekoľko mesiacov rokuje so zahraničným investorom, ktorý by mohol odkúpiť časť klubu, čím by sa súčasní majitelia stali jeho menšinovým vlastníkom.

Mestu došla trpezlivosť a rozhodlo sa vymáhať dlh na súde. Zároveň hrozí, že ak klub záväzky v blízkom čase neuhradí, na štadióne hrať nebude. Čas na nájdenie nového sponzora má Slovan do konca marca.

"Obávam sa, že za posledné dni sa nič nezmení," hovorí v rozhovore pre SME viceprimátor Bratislavy JURAJ KÁČER.

Mesto sa snažilo so Slovanom dohodnúť mimosúdne. Vo februári však vedenie Bratislavy povedalo, že inak ako súdnou cestou do nepôjde. V čom bol problém?

"Problém je s dlhodobým rastom dlhu za nájom. V zásade sa ťahá od roku 2016. Vtedy to bolo okolo dvesto-, tristotisíc eur. Začiatkom minulého roka dosiahol dlh už 821-tisíc eur a stav dlhu k 19. marcu už bol 1,1 milióna eur.

Klub si je vedomý dlhu a vždy ho uzná. Mali sme mimosúdne dohody a splátkové kalendáre, Slovan s nimi súhlasil, ale neplnil ich. Mesto preto muselo, čo nám aj zákon prikazuje, ísť do súdnych sporov."

Koľko vecí je na súde?

"V súčasnosti prebieha päť konaní. Celková žalovaná suma sa vyšplhala na viac ako milión eur. Slovan uhradil z toho pol milióna, predmetom súdneho konania je stále suma vo výške asi 885-tisíc eur."

Dokedy musí Slovan splatiť dlhy?

"Slovan mal dlhy zaplatiť už dávno, ale sme dohodnutí, že si sadneme, keďže klub tvrdí, že rokuje so sponzorom, ktorý sa má rozhodnúť do konca marca."

Vedenie mesta so zástupcami klubu rokovalo minulý týždeň. Čo prinieslo posledné stretnutie?