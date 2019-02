Odborník: Obmedzenia sú pre rozvoj Bratislavy nevyhnutné

Cenký v prvých dňoch obmedzení predpokladá masívne problémy.

17. feb 2019 o 15:40 tasr, sita

BRATISLAVA. Rozsiahle dopravné obmedzenia v Bratislave pre výstavbu rýchlostnej cesty R7 a diaľnice D4, ako aj novej autobusovej stanice sú podľa riaditeľa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Rastislava Cenkého nevyhnutné a súvisia s rozvojom hlavného mesta.

Očakáva masívne problémy

"Bohužiaľ, prinesú so sebou komplikácie v podobe dopravných zápch, najmä preto, že Bratislava nemala za posledné roky systémovo budovanú infraštruktúru, ktorá by bola dimenzovaná na trvalo sa zvyšujúci individuálny automobilizmus a osídľovanie okolitých dedín obyvateľmi s mestským spôsobom života, čím vznikali tzv. satelitné mestečká," uviedol Cenký pre agentúru SITA.

Expert očakáva, že pre zavedené dopravné obmedzenia od 15., resp. 18. februára budú vznikať dopravné zápchy.

Najmä v prvých dňoch obmedzení predpokladá masívne problémy, tie by sa však mali neskôr znižovať.

Všetko podľa neho závisí od toho, ako ministerstvo vnútra cestou zodpovedných policajných zložiek v spolupráci s magistrátom budú reagovať na vzniknutú situáciu.



"Najmä ministerstvo vnútra a polícia pripravili celý rad zmien, ktoré by mali problémy zmierniť. Taktiež magistrát pripravil niektoré opatrenia na podporu verejnej osobnej dopravy, či už je to bezplatná preprava na niektorých linkách, alebo informačná kampaň," poznamenal Cenký.

Dôležitá bude disciplína vodičov

Uprednostňovanie verejnej dopravy, a to aj vyhradením pruhov so zákazom jazdy osobných automobilov je podľa riaditeľa IDH dobrým riešením.

Zhorší síce situáciu vodičom osobných áut, ale malo by motivovať ľudí k využívaniu verejnej dopravy pre elimináciu negatívnych dopadov.

Viac informácií Na webe www.zvladneme.to bude fungovať online prenos z kamier.

Od pondelka bude k dispozícii aj informačná linka 0800 242 000.

"Veľký vplyv na priebeh však bude mať najmä disciplína vodičov, ktorí si musia uvedomiť, že oni tvoria dopravnú zápchu a mali by zvážiť, či nie je lepšie využiť pre cestovanie aspoň v niektorých dňoch verejnú osobnú dopravu," upozornil Cenký.

Zavedené pruhy pre verejnú dopravu, či nové záchytné parkoviská sú podľa neho motivačné. Ak si však niekto na osobné auto zvykne, ťažko sa to mení. "Mohlo by to však pomôcť presvedčiť ľudí," myslí si Cenký.



Odborník odporúča ľuďom na cestu do Bratislavy využívať vlak a autobus. Pripomenul nedávne zvýšenie kapacity vlakových spojov, ktoré by mali zvládnuť zvýšený nápor cestujúcich.

"Ak už musia využiť osobný automobil, je potrebné sledovať časy, v ktorých cesty nebudú upchaté a snažiť sa upraviť zvyky tak, aby zbytočne nejazdili v exponovaných časoch," dodal Cenký.

DPB je pripravený flexibilne reagovať Dopravný podnik Bratislava je v prípade potreby pripravený flexibilne reagovať na vzniknutú situáciu, ktorú ovplyvnia rozsiahle rekonštrukcie v hlavnom meste. "Hliadky nášho dispečingu budú v prvých dňoch kontrolovať zmeny v organizácii premávky MHD priamo v teréne na odklonových trasách," uviedla hovorkyňa DPB Adriana Volfová. So začiatkom výrazných dopravných obmedzení očakáva DPB zvýšený záujem o cestovanie MHD, a to najmä na Gagarinovej ulici, kde sú vytvorené bus pruhy. Hovorkyňa pripomenula, že zvýšený záujem o cestovanie MHD na Gagarinovej by mali pokryť voľné kapacity na týchto linkách. "Ich vyťaženosť bude podnik v každom prípade sledovať, a ak sa preukáže, že sú vyťažené, DPB spoje posilní," informovala Volfová. Pripomenula, že od 18. februára až do konca marca budú linky MHD 201, 202, 212, 75 a X72 jazdiť pre cestujúcich zadarmo. V súvislosti s očakávanými zvýšenými prepravnými nárokmi DPB od začiatku nového pracovného týždňa kapacitne posilní aj električkové linky č. 8 a 9, premávajúce v Ružinove.