Bratislava: Aj staršie byty zdraželi

Cena za štvorcový meter sa dostala koncom roka 2018 na úroveň 2511 eur

13. feb 2019 o 9:59 TASR

BRATISLAVA. Za priemerným rastom ceny starších bytov v meste je konštantný vzostup cien v druhom bratislavskom okrese. Na trhu so staršími bytmi , ktorý má tretinový podiel. Koncom roka 2018 sa ich cena dostala na úroveň 2511 eur za štvorcový meter (m2), konštatovali to analytici zo spoločnosti Bencont Investments.

Medziročne najsilnejšia kategória dvoj- a trojizbových bytov sa posunula cenovo vyššie o takmer 8,2 %.

"Minulý rok sa niesol v trende rastu cien nehnuteľností. Ceny novostavieb sa koncom roka dostali na úroveň 2907 eur/m2 s DPH, čím zaznamenali viac ako 11,5 % medziročný nárast. Zmenšujúca sa ponuka novostavieb na bratislavskom trhu prispela k rastu cien starších bytov, ktoré dobiehali rýchlo rastúcu cenu novopostavených," uviedli analytici. Koncom uplynulého roka bol rozdiel medzi priemernou jednotkovou cenou staršieho bytu a novostavby takmer 16 %.

Vysoký medziročný nárast

Celková priemerná cena starších bytov dosiahla koncom roka 2018 vyše 168.000 eur.

"Pozorujeme medziročne nárast ceny až o 14,6 % , čo do veľkej miery vysvetľuje aj vysoký medziročný nárast výmery bytov v ponuke (o 4,75 m2). Za týmto nárastom je medziročne najmä zvýšenie výmery trojizbových bytov o 4,3 %, pričom ostatné byty ostali na rovnakej úrovni," zdôraznili analytici.

Celkovo sú v priemere dlhodobo novostavby drahšie o 15 až 20 %. Tento rozdiel je viditeľný v kategórii troj- a viacizbových bytov. Jedno- a dvojizbové byty mali roky porovnateľnú absolútnu cenu.

Výška cien nehnuteľností v prepočte na m2 podľa Národnej banky Slovenska neprekročila predkrízovú úroveň ani v poslednom kvartáli 2018, a to sa mzdy posunuli radovo vyššie. Povedal to hlavný analytik spoločnosti Matúš Jančura a poukázal na to, že dopyt po bytoch bude určovať aj výkon ekonomiky.

"Už začiatkom roka došlo k prvým náznakom zvyšovania úrokových sadzieb na úvery a podľa predikcií vykáže tento rok ekonomika mierne spomalenie rastu," uzavrel Matúš Jančura.