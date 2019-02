Historik architektúry Szalay: Pestrosť Bratislavy sa začína strácať

O vzťahu k mestu hovorí historik architektúry Peter Szalay z Historického ústavu SAV.

1. Niekto mesto vníma ako krásavicu na Dunaji, iný ako predmestie Viedne a niekto ako špinavú dieru s neochotnými ľuďmi. Čím je pre vás?

"Teoretik architektúry Jan Tábor o Bratislave povedal, že ju vníma ako mozaiku odstrihnutých vízií, ktoré v dotykových zónach na seba narážajú.

Pre mňa to je mesto veľkých plánov, ktoré väčšinou skončili len ako fragmenty, je mestom monumentov a nejasných sivých zón, ktoré sa vymykajú jednoduchému zaškatuľkovaniu."

2. Čo na dnešnom Prešporku zbožňujete?

"Z tej neujasnenosti, z toho, že nevieme, či je skôr krásavicou, alebo bradavicou na Dunaji, vzniká napätie, ktoré na tomto meste zbožňujem. Zbožňujem malomestskú mierku nášho centra, veľkorysé plochy medzi blokmi panelákov a ostrovy prírody, ktorá si ešte na zopár miestach zachovali svoju džungľovitú divokosť."

3. A čo vám naopak na ňom prekáža?

"Obávam sa, že tento pestrý charakter čoraz rýchlejšie zaniká, mesto sa privatizuje a glajchšaltuje. Keď pred sto rokmi Prešporok premenovali na Bratislavu, prekvapujúco nevznikol nijaký zásadnejší odpor proti tomuto radikálne autoritatívnemu kroku.

Možno to bol štartovací bod, keď sme si začali zvykať a neodporovať radikálnym premenám v našom meste."

4. Asi každý má obľúbené miesta, kde si prevetrá hlavu a uvoľní sa. Kde je v Bratislave to vaše naj miesto?

"Karlovoveské rameno a loď Mark Twain, zabudnutá Kapitulská ulica, terasy petržalských panelákov, kúpanie na pieskových plážach pod mostom Lafranconi, sochy na Račianskom mýte, výhľad zo Slavína, posedenie vo Funuse, opaľovanie na lúkach Sandbergu...

Je ich veľa, nedokážem vybrať len jedno."

5. Ako vnímate parkovaciu politiku v meste? Koľko by ste boli ochotný platiť za parkovanie?

"Veď nijaká jednotná parkovacia politika v meste neexistuje. Súhlasím s tým, že si treba priplatiť za parkovanie, neviem, kde sa v nás vzal pocit, že máme právo len tak bezodplatne obsadzovať spoločný verejný priestor a znečisťovať ovzdušie.

Vlastniť auto nie je základná potreba človeka, naopak, klimatické zmeny ukazujú, že masívny rast individuálnej dopravy sa výrazne podieľa na zhoršovaní podmienok života na planéte."

6. Dávny Pressburg bol multikultúrny. Do vojny tu žili spolu Slováci, Nemci, Maďari, Česi či Židia. Je tu dnes podľa vás miesto pre migrantov a viete si v Bratislave predstaviť mešitu?

"Nie zbúranie podhradia, ale strata multikultúrnosti mesta bola tou najväčšou škodou, ktorá toto mesto v minulom storočí postihla. Mali by sme byť otvorení rôznym kultúram, nevidím problém v mešite, ak by po nej bol dopyt."

7. V meste žijú ľudia z rôznych kútov Slovenska. Tí na domácich nadávajú a nevraživosť funguje aj opačne. V čom je podľa vás problém?

"Problém to nie je, je to bežná vec. V každom väčšom meste a predovšetkým v tých hlavných neustále prebieha súperenie medzi starousadlíkmi a novoprišelcami.

Koniec koncov, koľkí z nás rodených Bratislavčanov sa môžu pochváliť, že by každý z jeho starých rodičov pochádzal z Bratislavy?"

8. Potrebuje Bratislava metro?

"Treba skôr využiť potenciál infraštruktúry, ktorú už máme a hlavne neuprednostňovať pri plánovaní a výstavbe individuálnu dopravu, ako sa to deje v pri megainvestícii nového obchvatu."

9. Ktorému zaniknutému miestu by ste radi prinavrátili život?

"Krčme a divadlu Stoka. Už pred desaťročím toto miesto alternatívnej kultúry zbúrali a dodnes tam nič nestojí, len provizórne parkovisko pred nákupným centrom."

10. Ak by ste mali stotisíc eur na to, aby ste tu niečo zmenili, na čo by ste ich použili?

"Na odstránenie aspoň pár reklamných megabordov, ktoré vizuálne znečisťujú námestia a ulice Bratislavy."