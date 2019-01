Na bratislavskej hlavnej stanici sprevádzkovali nové výťahy

Prístup k výťahom je vybavený aj vodiacimi lištami a Braillovým písmom.

24. jan 2019 o 11:13 SITA

BRATISLAVA. Na bratislavskej hlavnej stanici spustili do prevádzky zrekonštruovaný bývalý batožinový podchod a nové samoobslužné výťahy na nástupištiach číslo 1 až 5.

Ako ďalej agentúru SITA informoval hovorca Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Michal Lukáč, prístup k výťahom je vybavený aj vodiacimi lištami a Braillovým písmom pre nevidiacich a slabozrakých cestujúcich.

Bezbariérový prístup

Bezbariérová prístupová cesta pre zdravotne postihnutú osobu a osobu so zníženou pohyblivosťou vedie cez vstupnú halu nájazdovou rampou do vestibulu a na nástupište číslo 1.

Cesta na nástupištia číslo 2, 3, 4, 5 pokračuje z nástupišťa číslo 1 samoobslužným výťahom do podchodu pod koľajiskom a ďalej podchodom k samoobslužným výťahom na jednotlivé nástupištia, na nástupište číslo 6 priamo z nástupišťa číslo 1.

V prípade nefunkčnosti výťahov zabezpečia prístup na nástupište sprevádzaním imobilného cestujúceho zamestnanci železničnej stanice.

Rekonštrukciu nestihnú

Hlavnú stanicu v Bratislave nestihnú zrekonštruovať do mája tohto roka, keď sa majú konať Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji.

Začiatkom januára to povedal minister dopravy Árpád Érsek s tým, že s jej rekonštrukciou pokročili zatiaľ čiastkovo. Rekonštrukciu chceli stihnúť do začiatku majstrovstiev, ešte vlani to na tlačovej konferencii avizoval predseda vlády Peter Pellegrini.

“Spravíme tam ale také procesy, ktoré môžeme do mája stihnúť. Bude vypísaná súťaž na osvetlenie, upratovanie, na toalety, na pokladne, kde sa kupujú lístky, na tieto priestory, aby to bolo slušné v rámci daného času a daných možností,“ uviedol ďalej Érsek.

Nová čakáreň

Od septembra minulého roka môžu cestujúci využívať novú čakáreň s prístupovou halou, ktorú otvorili 14. septembra 2018. ŽSR investovali do jej rekonštrukcie 825,6 tisíca eur bez DPH.

Čakáreň je v historickej časti budovy stanice na prvom nástupišti v priestoroch bývalej, dlho zatvorenej a nevyužívanej reštaurácie.



Hlavné mesto SR Bratislava ešte v roku 2015 zrevitalizovalo tiež Predstaničné námestie, ktoré patrí do jeho vlastníctva.

Za viac ako dva milióny eur vtedy odstránilo stánky, umiestnilo v okolí stanice nové lavičky, odstránilo vonkajšiu reklamu a opravilo zastávky mestskej hromadnej dopravy.