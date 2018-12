Bratislavu ochromil sneh, v zápchach sa stálo aj hodinu (video)

Počas celého dňa boli v meste zápchy.

20. dec 2018 o 18:20 Zuzana Kovačič Hanzelová, Peter Valovič

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/BFTu1y-I_Sc

BRATISLAVA. Tesne pred výrazným oteplením paralyzovala Bratislavu snehová kalamita. Počas celého dňa boli v meste zápchy, viaceré linky MHD mali meškanie viac ako hodinu.

Stella centrum počas celého dňa informuje o viacerých dopravných nehodách v hlavnom meste, napríklad v križovatke Vajanského a Dostojevského, za letiskom na Ivanskej ceste, v smere do centra či na Gagarinovej pri výjazde z Hraničnej v smere do centra.

Kolóny sa tvorili na Račianskej v smere do mesta, na D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom i na D2 za Stupavou, v smere do Bratislavy.