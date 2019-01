Pukalovič: V Bratislave nenávidím aroganciu šoférov. Metro mi nechýba

Pukalovič približuje svoj vzťah k Bratislave.

9. jan 2019 o 17:26 Ctibor Brezák

V rubrike Prešporské desatoro odpovedajú zaujímaví ľudia na rovnakých 10 otázok.

1. Niekto Bratislavu vníma ako krásavicu na Dunaji, iný ako predmestie Viedne a niekto zas ako špinavú dieru s neochotnými ľuďmi. Čím je pre vás?

„Bratislava je moje rodné mesto, a to vypovedá o všetkom. Aj keď medzi moje obľúbené patria aj iné krajiny a hlavne iné mestá, vždy som sa tešil na návrat a rád som sa sem vracal. A tak to bude vždy.“

2. Čo na dnešnom Prešporku zbožňujete?

„Na Prešporku zbožňujem znovu nachádzať a s odstupom času navštevovať staré miesta, ktoré sa spájajú s mojou mladosťou.

Narodil som sa v časti 500 bytov, neskôr som býval na Ostredkoch, na Ziegelfelde, hoci dnes sa mu hovorí už len Tehelné pole. Tieto miesta sú mojou srdcovkou.“

3. A čo naopak na ňom z duše nenávidíte?

„Z duše nenávidím nekvalitnú dopravnú infraštruktúru a aroganciu šoférov.“

4. Každý má svoje obľúbené miesta, kde si rád prevetrá hlavu a uvoľní sa. Kde je v Bratislave to vaše naj miesto?

„Veľmi rád relaxujem na oboch brehoch Dunaja, v Starom Meste, ale aj v karpatských lesoch okolo mesta.“

5. V meste žijú ľudia z rôznych kútov Slovenska aj sveta. Tí na domácich nadávajú a nevraživosť funguje aj opačne. V čom tkvie podľa vás problém?

„ Jednoznačne v arogancii a povýšenectve.“

6. Ako vnímate doterajšiu celomestskú parkovaciu politiku? Koľko by ste boli ochotný platiť za parkovanie?

„Za parkovanie, ako obyvateľ Bratislavy s trvalým pobytom, nie som ochotný platiť. To je skôr otázka na nájomných obyvateľov.“

7. Naše mesto bolo vždy multikultúrne a stáročia tu žili pokope Slováci, Nemci, Maďari, Česi či Židia. Je tu dnes podľa vás miesto pre migrantov a viete si v Bratislave predstaviť mešitu?

„Neviem a nechcem si vedieť predstaviť mešitu v Bratislave.“

8. Potrebuje Bratislava metro?

„Nie som presvedčený, že Bratislave chýba práve metro. Stačí rozšíriť a skvalitniť električkovú dopravu.

Rád ju využívam, lebo je za súčasnej dopravnej situácie v meste najrýchlejšia a netreba riešiť problémy sa parkovaním.“

9. Ktorému zaniknutému miestu v Bratislave by ste rád prinavrátili život?

„Rusovskému kaštieľu.“

10. Povedzme, že máte stotisíc eur na to, aby ste tu niečo zmenili. Na čo by ste ich dali?

„Použil by som ich na rozšírenie bezpečných cyklistických dopravných pruhov alebo ciest pre cyklistov. Ale na to by som potreboval väčšiu sumu.“