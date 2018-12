Staré Mesto schválilo rozpočet na rok 2019

Samospráva bude hospodáriť s rozpočtom vo výške viac ako 25 miliónov eur.

19. dec 2018 o 6:20 TASR

BRATISLAVA. Mestská časť Staré Mesto bude v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom vo výške viac ako 25 miliónov eur.

Rozhodli o tom poslanci na utorkovom mimoriadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva, keď schválili rozpočet mestskej časti na rok 2019. Ako jediná z najväčších bratislavských samospráv sa vďaka tomu vyhne rozpočtovému provizóriu.

Prijatý rozpočtový plán ale čaká na začiatku budúceho roka značná zmena.

Rozpočet pripravil miestny úrad ešte za bývalého vedenia mestskej časti. Súčasná starostka Zuzana Aufrichtová ho nepovažuje za zlý, resp. za hrubo zle nastavený.

Aj preto pristúpila k predloženiu materiálu ešte v tomto roku s tým, že následne sa bude rozpočet spoločným konsenzom meniť a budú sa doň zapracovávať priority súčasného vedenia a nového poslaneckého zboru.

Má to väčšiu logiku ako provizórium

Zmeny by mali byť schvaľované koncom februára alebo začiatkom marca 2019, kedy by jednotlivé priority a zmeny mali mať zabezpečené aj finančné krytie.

"Rozpočet vznikol ako idea, nie ako priorita. Vznikol ako idea preukázať kontinuitu a zabezpečiť na nasledujúci rok rozpočet, ktorý nás bude motivovať k tomu, aby sme v čo najkratšej dobe mali rozpočet, ktorý bude konsenzom celého zastupiteľstva a bude odzrkadľovať, čo Staromešťania požadovali od poslancov," uviedla Aufrichtová.

Je presvedčená, že práve takéto riešenie má "ďaleko väčšiu logiku", ako mať rozpočtové provizórium, ktoré by sa podľa nej mohlo naťahovať.

Schválenie pripraveného rozpočtu pred rozpočtovým provizóriom, ktorý istým spôsobom obmedzuje chod úradu, vítali viacerí poslanci.

"Aj so starostkou sme sa dohodli, že nechávame dôveru tým ľuďom v úrade, ktorí materiál pripravili. A máme mesiac až dva šancu premietnuť priority, dohodnúť sa s ďalšími klubmi a urobiť kvalifikovanú zmenu rozpočtu," poznamenal poslanec Matej Vagač, predseda miestneho klubu Team Vallo za Staré Mesto.

Priznáva však, že priorít bude veľmi veľa, preto bude potrebné určiť konsenzom medzi poslancami i voči úradu, ktoré z nich budú mať väčšiu prioritu a dostanú sa do rozpočtu skôr.

Rozpočet nie je trhací kalendár

"Už teraz majú jednotliví poslanci predstavu, koľko peňazí do ktorej kapitoly presunúť. Takouto salámovou metódou sa to nedá. Netreba vyťahovať hrozienka z koláča a presúvať inde. Chceme sa na to pozrieť komplexnejším spôsobom, celkovým pohľadom na rozpočet," podotkol Vagač.

Viacerí členovia poslaneckého zboru boli za schválenie pripraveného rozpočtu, ktorý sa dá kedykoľvek podľa potreby meniť.

"Rozpočet nie je trhací kalendár, ale ani posvätná krava," zhodnotil poslanec Peter Osuský. Poslanec Damask Gruska však poukázal na to, že rozpočtové provizórium je súčasťou politickej kultúry vo viacerých mestských častiach či mestách. V rozpočtovom provizóriu bude budúci rok začínať napríklad hlavné mesto, ale i Petržalka, Ružinov či Nové Mesto.

"Noví poslanci potrebujú väčší čas na zorientovanie sa v rozpočte, rozpočtové provizórium je štandardný nástroj," myslí si Gruska. Podľa neho síce poslanci rozpočtové provizórium odmietli, prijali však provizórny rozpočet.

V rámci rozpočtu by sa v roku 2019 mali dokončiť viaceré rozbehnuté projekty. Do niektorých, pri ktorých to bude možné, chce samospráva ešte vstúpiť a vylepšiť ich.

Z investičných projektov je jednou z priorít výstavba zariadenia opatrovateľskej služby na rohu Dobšinského a Palárikovej ulice, či dokončenie nevyhnutných opráv na školských zariadeniach a rekonštrukcie komunikácií.

"Chceme tiež zadefinovať nielen to, ktoré peniaze míňať, ale aj ako ich míňať. Chceme, aby sa zmenil spôsob," podotkla Aufrichtová. Meniť by sa mohla napríklad participácia s občanmi, či navyšovať grantové možnosti. Budúci rok by mal byť podľa nej zatiaľ len rokom príprav na tieto plánované zmeny.

Poslanci zároveň zobrali na vedomie výhľad rozpočtov na roky 2020 a 2021.