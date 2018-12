Barrer: Bratislava je super mesto

O vzťahu k Bratislave hovorí John Peter Barrer, vysokoškolský učiteľ.

V rubrike Prešporské desatoro odpovedajú zaujímaví ľudia na rovnakých 10 otázok.

1. Niekto Bratislavu vníma ako krásavicu na Dunaji, iný ako predmestie Viedne a niekto zas ako špinavú dieru s neochotnými ľuďmi. Čím je pre vás?

"Je to môj domov a výborné miesto na život."

2. Čo na dnešnom Prešporku zbožňujete?

"Krčmy, reštaurácie, nočný život... Bratislava ponúka výbornú zábavu. Super je aj okolie mesta dostupné na bicykli, či už rovina smerom na Čunovo, opačným smerom na Devín, alebo kopčeky na Železnej studničke a ďalej v Malých Karpatoch."

3. A čo naopak na ňom z duše nenávidíte?

"Šoféri už postupne sú k cyklistom viac-menej ohľaduplní, aj keď medzi ľuďmi stále pretrváva presne opačný pocit. Bratislavu však stále nemožno považovať za mesto bezpečné pre cyklistov. Jednoducho pre nich nie je vytvorený primeraný priestor."

4. Každý má svoje obľúbené miesta, kde si rád prevetrá hlavu a uvoľní sa. Kde je v Bratislave to vaše naj miesto?

"Na hrádzi. Tam uvidíte krásu Bratislavy. Milujem to tam."

5. Ako vnímate celomestskú parkovaciu politiku s prípadným uprednostnením domácich pred mimobratislavskými? Koľko by ste boli ako majiteľ auta ochotný za parkovanie platiť?

"V Bratislave je priveľa áut a stále pribúdajú ďalšie. A preto prestáva byť dosť priestoru pre ľudí.

Pomohlo by, ak by chodili do práce inak: pešo, MHD, na bicykli či na kolobežke.

Majitelia áut (a je jedno, odkiaľ sú a aké majú EČV) by mali platiť za parkovanie v meste oveľa viac."

6. Dávny Pressburg bol multikultúrny. Do vojny tu žili pokope Slováci, Nemci, Maďari, Česi či Židia. Je tu dnes podľa vás miesto pre migrantov a viete si v Bratislave predstaviť mešitu?

"Bratislava je super mesto. Je tu menej rasistov ako inde na Slovensku, aspoň moja skúsenosť je taká. Ako presvedčený ateista si však myslím, že ak sa to s náboženstvom preháňa, každý jeho radikálny prejav môže byť pre spoločnosť nebezpečný.

Čo sa týka mešity, ak tu môžu byť kostoly, prečo by nemohli aj mešity?"

7. V meste žijú ľudia z rôznych kútov. Tí na domácich nadávajú a nevraživosť funguje aj opačne. V čom tkvie podľa vás problém?

"Bratislavčania (aspoň tí, ktorých poznám) už pochopili, že v hlavnom meste žijú ľudia, ktorí pochádzajú z úplne iných častí nielen Slovenska, ale aj sveta. A je to dobre.

Slovensko má prosperujúcu ekonomiku a v budúcnosti sem preto príde ešte viac cudzincov, čo bude obojstranne výhodné. Spolužitie je obohacujúce a prospešné.

Občas s tým môžu byť aj problémy, ale myslím si že Bratislava je celkom tolerantné mesto. Verím, že jeho obyvatelia na tradíciu starého Prešporka nezabudli."

8. Potrebuje Bratislava metro?

"Určite nie! Je to zbytočne drahé riešenie dopravných problémov. Dá sa to aj lacnejšie, napríklad lepším využitím železníc v rámci mesta a zavedením bus-pruhov v prospech MHD. Mať metro v Bratislave možno pre niekoho znie bombasticky, ale pre mňa to je hlúpy nápad."

9. Ktorému zaniknutému miestu v Bratislave by ste rád prinavrátili život?

"Zabudnutým železničným staniciam, ktoré by pokojne mohli fungovať ako súčasť bratislavského ‚metra‘."

10. Povedzme, že máte stotisíc eur na to, aby ste tu niečo zmenili. Na čo by ste ich dali?

"Na všetko, čo by pomohlo, aby ľudia do práce nejazdili autom."