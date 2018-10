VOLEBNÝ ODPOČET: Čo robili štyri roky Nesrovnal a poslanci?

Mesto trápia staré problémy. Ľudia sú nespokojní s dopravou a výstavbou. Zhoršila sa transparentnosť i dlh. Primátor dáva stále rovnaké sľuby. Poslanci sa nevedia zísť, plat za to dostávajú.

BRATISLAVA. Nastavím jasné pravidlá developerom, zruším zmluvu na hlavnú stanicu, vypracujem koncept promenády s PKO, mesto bude transparentné. Aj tieto sľuby dal svojim voličom pred štyrmi rokmi primátor Ivo Nesrovnal. Nakoniec urobil opak. Poslanci tvrdia, že podľahol vonkajším tlakom, no aj oni sami odsúhlasili niekoľko sporných rozhodnutí.

„Keby bol primátor podplatený, nejednal by horšie ako jedná teraz,“ myslí si jeden z opozičných poslancov, Ján Hrčka."Nesrovnal je ašpirantom na titul nepriateľ slobodného prístupu k informáciám. Zároveň je však priateľom developerov a finančných žralokov," hovorí zase poslanec Gábor Grendel. Nesrovnal to označuje za nezmysly. Problém mal však aj so zverejnením svojho majetkového priznania.

Hlavné mesto korupcie?

„Opozičným“ poslancom a občianskym aktivistom však dáva za pravdu aj Transparency International, ktorá Bratislavu označila za hlavné mesto svojvoľného zadávania zákaziek a naznačila aj vysokú mieru korupcie v jeho rozhodovaní.

Na úvod volebného obdobia najprv poslanci primátorovi odobrili predaj budov PKO za euro, hoci boli poistené na 2,8 milióna eur. Nesrovnal pritom ako mestský poslanec navrhoval zachovanie PKO. Poslanci schválili aj dosadenie nových šéfov mestských podnikoch po sporných konkurzoch, ktorých transparentnosť mala zaručiť Transparency International, no nakoniec od nich dala ruky preč pre zákulisné dohody.

Ku koncu volebného obdobia sa už primátorovi nedarilo presadiť nič. Poslanci zmietli zo stola aj návrh zmien územného plánu, ktorý by pomohol viacerým developerom. Poslednú predvolebnú schôdzu sa im nedarí dokončiť. Viacerí sa však vo veľkom venujú kampani, aby obhájili svoje stoličky. A to aj takí, ktorí potom patria k najväčším absentérom.

Predvolebné prieskumy ukazujú, že Bratislava chce zmenu. Aktuálny primátor v kampani sľubuje dotiahnuť začaté zmeny. Ráta kilometre ciest, ktoré vyasfaltoval, počty zvesených billboardov, vysadených stromov, lavičiek, vtáčích búdok. V meste je však naďalej najväčším problémom doprava a mesto sa stále viac zadlžuje.

V komunálnych voľbách kandiduje menej parlamentných poslancov ako pred štyrmi rokmi. Zasadania zastupiteľstiev v meste i jeho častiach sa totiž často prekrývajú a nie všetci ich stíhali. Najväčšou absentérkou v Starom Meste sa tak stala podpredsedníčka parlamentu Lucia Nicholsonová.

