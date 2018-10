Kákoš: Pohľad zo Slavína ukazuje mentalitu Bratislavy

O vzťahu k Bratislave hovorí Jozef Kákoš z neziskovej organizácie Depaul Slovensko

24. okt 2018 o 12:00 Ctibor Brezák

V rubrike Prešporské desatoro odpovedajú zaujímaví Bratislavčania na rovnakých 10 otázok.

1. Niekto Bratislavu vníma ako krásavicu na Dunaji, iný ako predmestie Viedne a niekto zas ako špinavú dieru s neochotnými ľuďmi. Čím je pre vás?

Prečítajte si tiež: Pavlíková: V Bratislave si plním pracovné sny

„Bratislava je pre mňa miestom, kde trávim celý svoj profesionálny život. Nenarodil som sa tu ani tu nebývam, no napriek tomu osem hodín každého pracovného dňa venujem práci na zlepšení života Bratislavčanov, ktorí prepadli cez sito sociálneho systému.“

2. Čo na dnešnom Prešporku zbožňujete?

„Ako organizácia máme mnoho partnerov v zahraničí. Keď po meste sprevádzam ľudí z Veľkej Británie alebo USA, vždy začínam na Slavíne. Toto miesto v spojitosti s neďalekým Kostolom Panny Márie Snežnej hovorí veľa o Bratislave a jej dejinách.

Je z neho krásny výhľad na rôzne časti Bratislavy – Hrad, Staré Mesto, Ružinov s jeho systematizovanou architektúrou, Kamzík, Most SNP, Slovnaft a tiež blízke veľvyslanectvá rôznych štátov. Slavín je pre mňa akýmsi úvodom do mentality nášho stredoeurópskeho priestoru.

Mám rád tento historický mix, ktorý formoval Bratislavu a jej obyvateľov.“

Prečítajte si tiež: Ošarpané mesto prešlo viditeľnou premenou

3. A čo naopak na ňom z duše nenávidíte?

„Hlavnú stanicu a jej hrozný stav.“

4. Každý má svoje obľúbené miesta, kde si rád prevetrá hlavu a uvoľní sa. Kde je v Bratislave to vaše?

„Bratislavské kaviarne a kaviarničky, ktoré postupne vracajú život do rôznych zabudnutých častí mesta.“

5. Ako vnímate celomestskú parkovaciu politiku a koľko by ste boli ochotný platiť za parkovanie?

„Keďže nie som rezident, ťažko sa mi k tomu vyjadruje. Z pohľadu Nebratislavčana vnímam parkovaciu politiku ako snahu potrestať ľudí, ktorí nemajú bratislavskú ešpézetku. A to nie je práve dobrá motivácia pre vytváranie mestskej politiky.“

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



6. Dávny Pressburg bol multikultúrny. Až do vojny tu žili pokope Slováci, Nemci, Maďari, Česi či Židia. Je tu dnes podľa vás miesto pre migrantov a viete si v Bratislave predstaviť mešitu?

„Udivuje ma, koľko sa v Bratislave hovorí o tých, čo v meste majú trvalý pobyt a tých ostatných. Verejné politiky v meste sa často snažia, a to veľmi krátkozrako, venovať sa iba rezidentom.

Rozumiem, že postupujú v zmysle platných zákonov, no nerozumiem, prečo sa tieto zákony - pre Bratislavu evidentne zlé - magistrát nesnaží zmeniť. V nerezidentoch má Bratislava skrytý obrovský potenciál.“

7. V meste žijú ľudia z rôznych kútov. Tí na domácich nadávajú a nevraživosť funguje aj opačne. V čom tkvie podľa vás problém?

„Problém je podľa mňa hlboko v nás. Rozdelenie na my a oni je nám prirodzené a dané už od nepamäti. Kým o „nich“ hovoríme ako o skupine a zovšeobecňujeme, akí sú, akí nie sú a čím sa od „nás“ odlišujú, dovtedy sa bude nevraživosť prehlbovať.

Prečítajte si tiež: Godárová sa teší na obnovu Domu Albrechtovcov

Ak sa začneme sústreďovať na jednotlivcov, zistíme, že vôbec nie sme až takí odlišní. Presne toto platí aj pri ľuďoch bez domova, s ktorými pracujeme. Ako skupinu ich verejnosť väčšinou vníma negatívne.

No keď hovoríme o konkrétnych osudoch, zisťujeme, medzi ľuďmi bez domova je mnoho takých, ktorým osud jednoducho neprial a svoj stav si nezavinili celkom sami.“

8. Potrebuje Bratislava metro?

„Bratislava neustále potrebuje pracovať na svojej doprave, aby sa situácia v meste aspoň nezhoršovala. Či je metro odpoveďou na aktuálne, alebo budúce problémy, to nechám na odborníkov.“

9. Ktorému zaniknutému miestu v Bratislave by ste radi prinavrátili život?

Prečítajte si tiež: Socialistický režim neprial miestam s dušou

„Pri pohľade na podhradie si vždy prajem vidieť tú časť Starého Mesta, ktorú zrútili pri stavbe Mosta SNP.“

10. Povedzme, že máte stotisíc eur na to, aby ste v meste niečo zmenili. Na čo by ste ich dali?

„Investoval by som ich do budovania nájomného bývania. Je to malá suma, no stačila by aspoň na nákup jedného nájomného bytu pre človeka alebo rodinu, ktorí ho potrebujú. Je absolútne nezodpovedné, že Bratislava nerieši nájomné byty v rozsahu potrieb svojich obyvateľov.“