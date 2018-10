Kleinert sa vzdala kandidatúry, lebo stavala bez povolenia

Kaviareň Riviéra aj prístavbu rodinného domu z kontajnerov v Karlovej Vsi začali Kleinertovci stavať bez povolenia a dodnes ho nemajú. Mestská časť im dala pokutu.

17. okt 2018 o 17:05 Martina Hilbertová

STARÉ MESTO. Dizajnérka Dana Kleinert odstúpila z boja o post starostky Starého Mesta pre nepovolené stavby z kontajnerov pri jej dome v Karlovej Vsi. Povolenie si podľa nej vybavujú dodatočne, pričom karlovoveský úrad obviňuje z nečinnosti. Ten naopak tvrdí, že stále nedostal všetky potrebné dokumenty, a preto stavbu povoliť nemôže.

„Verila som, že sa to do volieb podarí vyriešiť práve preto, že táto téma môže byť niekým skratkovito dezinterpretovaná, negatívne otočená a zneužitá," tvrdí dizajnérka.

Ak by vo voľbách uspela, ako starostka by sama dohliadala na dodržiavanie stavebného zákona a povoľovala stavby.

Je to stavba?

Lodné kontajnery Kleinertovci najprv pred rokmi umiestnili na Šafárikovo námestie. Po nezhodách so starostom Starého Mesta Radoslavom Števčíkom ich presunuli na svoj pozemok v Karlovej Vsi. V máji 2016 si ich všimol karloveský stavebný úrad a Kleinertovcov vyzval, aby nepovolenú stavbu zastavili. Rodina však namietala, že nejde o stavbu.

Architekt Oliver Kleinert podľa jeho manželky začal projekt Riviéra realizovať v presvedčení, že to nie je stavba aj vzhľadom na to, že v prípade projektu Šafko povolenia nepotrebovali.

Kleinertová tvrdí, že jej manžel doplatil na nejednoznačnosť stavebného zákona. „Pre nejasný výklad zákona stavebný úrad prišiel k inému záveru ako staviteľ,“ hovorí.

Ak má niekto problém s výkladom zákona, môže oň požiadať ministerstvo, ktoré ho vytvorilo. Ministerstvo výstavby hovorí, že samotný lodný kontajner, ak slúži na prepravu tovaru, nie je stavbou.

"Ak sa má použiť na iný účel, napríklad stavby, musí spĺňať požiadavky na daný účel," povedala hovorkyňa Karolína Ducká. "Ak má slúžiť ako stavba rodinného domu, musí splniť požiadavky budovy na bývanie," dodala.

Kaviareň v kontajneroch v Karlovej Vsi úrady nepovolili. (zdroj: SME - Gabriel Kuchta)

Otázna kolaudácia

Zákon síce nepozná termín kontajnerový dom, hovorí však, že stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri prístavbe či nadstavbe domu. Nie je potrebné pri menších úpravách ako napríklad výmena strešnej krytiny, no aj tie treba podľa zákona hlásiť.

Kleinertovci podľa úradu kontajnermi nahradili strechu ich rodinného domu, čo úrad považuje za nadstavbu a prístavbu.

Kontajnery slúžia ako výdajňa českého internetového obchodu Zoot a ateliér. "Rodinný dom je bez povolenia používaný na prevádzku internetovej predajne, v ktorej pracujú zamestnanci a navštevujú ju zákazníci," uvádza úrad.

Ďalšia časť kontajnerového projektu Na Riviére slúži ako kaviareň. Podľa úradu nemá kolaudačné rozhodnutie. "Denne sa v nej pohybujú desiatky zákazníkov," podotýka úrad.

Dizajnérka reagovala, že povolenia hygienikov, hasičov aj inšpektorátu bezpečnosti práce už predložila.

"Každý jeden projekt je riešený s autorizovaným statikom, takže ľudia sa môžu cítiť na Riviére naozaj bezpečne," namieta.

“ V Teame Vallo neohýbame pravidlá vo svoj prospech. Dodržujeme pravidlá, aj keď nehrajú v náš prospech. „ Dana Kleinert

Čo je stavba Stavba je stavebná konštrukcia, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Spojená so zemou môže byť: a) pevným základom; b) strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu; c) ukotvením pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe; d) pripojením na siete a zariadenia technického vybavenia územia; e) umiestnenie pod zemou. (zdroj: stavebný zákon)

Dostali pokutu

Karloveský úrad nakoniec rozhodol, že stavbu dodatočne povolí a vyžiadal si potrebné doklady. Kleinert ho však kritizuje za nečinnosť. "Všetky vyjadrenia sú kladné, akurát stále, už rok a pol, manžel čaká na finálne vyjadrenie úradu," tvrdí.

Podľa radnice však dodnes všetkými povinnými podkladmi nepreukázali, že dodatočné povolenie stavieb nie je v rozpore s verejnými záujmami a preto o stavbách nemôžu rozhodnúť. Zdĺhavosť v konaní je podľa úradu dôsledkom postupu Kleinertovcov.

„Požadované podklady stavebníci k rozhodnutiu prikladajú postupne a opakovane žiadali o predĺženie lehoty na predloženie dokladov, ktoré do dnešného dňa nie sú úplné.“

Karlova Ves za nedodržiavanie zákona udelila manželom pokutu, no sumu nechcela zverejniť. "Stavebníkov sme opakovane vyzývali na zastavenie nepovolených stavebných prác, čo však nerešpektovali. Stavebný úrad musel zastavenie prác na oboch stavbách nariadiť rozhodnutiami. Súčasne uložil za obe nepovolené stavby pokutu," napísala Karlova Ves.

Prípad Šafko

Na podobný problém narazili Kleinertovci aj pred rokmi pri kontajnerovom projekte Šafko. S niekdajšou starostkou Tatianou Rosovou sa dohodli, že na schátrané Šafárikovo námestie dočasne umiestnia kontajnery s obchodíkmi s dizajnom, kaviarňou či cyklokuchyňou.

"Staré Mesto ich užívanie nepodmienilo ani stavebným povolením a ani ohlásením," tvrdí Kleinertová.

Súčasný starosta Radoslav Števčík však v roku 2015 od dohody odstúpil, pretože kontajnery považoval za stavbu. "Boli napojené na inžinierske siete a podľa zákona na to treba stavebné povolenie," vraví jeho hovorkyňa Nora Gubková. Podľa Starého Mesta projektu chýbali aj povolenia hygienikov, hasičov a inšpektorátu bezpečnosti práce.

Dana Kleinert vtedy pre denník Pravda povedala, že sa poučili a "v budúcnosti si chcú právne záležitosti lepšie preveriť".

Mali platiť

Podľa Starého Mesta za predajné stánky mali platiť aj daň, čo potvrdilo aj Finančné riaditeľstvo: "Občianske združenie nemôže byť oslobodené od dane, ak umožní využívanie verejného priestranstva iným osobám na účely predaja."



V kontajneroch totiž boli okrem nekomerčnej cyklokuchyne a dizajnu aj kaviareň, potraviny či výdajňa e-shopu.

Súd však zaplatenie dane 35 490 eur odložil, lebo Kleinertovci tvrdili, že je to pre nich likvidačná suma. Teraz sa súdia s Finančným riaditeľstvom aj so Starým Mestom. Kleinertová priznala, že prevádzky v kontajneroch im platili, podľa nej sa podieľali na nákladoch na projekt.

Sumy boli podľa zistení SME porovnateľné s tým, čo platia Starému Mestu nájomcovia stánkov so suvenírmi na Hviezdoslavovom námestí - 18 eur denne. Cena použitých kontajnerov sa podľa prieskumu ružinovského úradu pohybuje od 1500 do 2000 eur, nový vyjde od 3000 do 6000 eur.

Dnes je Šafko zrenovované a s podobným projektom sa tam neráta. Za zachovanie kontajnerov podpísalo petíciu takmer štyri tisíc ľudí, projekt dostal aj cenu za architektúru.

Dana Kleinert (vľavo) z boja o post starostu Starého Mesta odstúpila. Kandidujú Martin Borguľa (v strede), Zuzana Aufrichtová a Radoslav Števčík. (zdroj: SITA)

Opačné garde

Kleinertová kandidovala v tíme primátorského kandidáta Matúša Valla, podporili ju aj nové strany Spolu a Progresívne Slovensko. Svojim voličom odporučila, aby dali hlas jej súperke, architektke Zuzane Aufrichtovej (SaS, Zmena zdola, OKS, OĽaNO, Sme rodina a Nova). Ešte v lete ju v otvorenom liste vyzývala, aby sa dohodli na podpore silnejšej z nich, ale Aufrichtová na návrh nepristúpila.

Kleinertová jej dnes ponúkla spoluprácu. Aufrichtová reagovala, že si podporu váži a má záujem hľadať programové prieniky.

V minulosti mala Dana Kleinert záujem o post vedúcej oddelenia kultúry na staromestskej radnici. Starosta si však vybral Ľubicu Janegovú z Národného osvetového centra. Kleinertová konkurz kritizovala na blogu.

Falošné letáky

Asi pred mesiacom Kleinertová čelila zvláštnej antikampani. Témou však neboli kontajnery. Niekto vytlačil letáky s jej tvárou a výzvou, aby Staromešťania nevolili v novembrových voľbách kandidátov, ktorí nebývajú v Starom Meste a kandidátov strany Smer. Dizajnérka sa od nich dištancovala.

Letáky však nemali logiku. Dana Kleinert totiž v časopise Pekné bývanie z marca za sídlo rodiny označila Karlovu Ves, kde sú kontajnery. Pre SME povedala, že má trvalý pobyt v Starom Meste, čo je podmienka kandidatúry a v ňom aj býva, pričom má prenajatý dom aj v Devíne.