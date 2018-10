Devínu chce pomôcť milionár, žije ich tu viac

Milionár nepovedal, koľko peňazí by poskytol.

12. okt 2018 o 12:29 Martina Raábová

DEVÍN. Milionár a spolumajiteľ finančnej skupiny J&T Patrik Tkáč chce pomôcť mestskej časti, ktorá je už vyše desať rokov v nútenej správe.

Dlhy Devína voči veriteľom sú dohromady viac ako desať miliónov eur. Tkáč by však nevyplatil všetky dlhy mestskej časti.

Ochotný je vyplatiť väčšinu peňazí s tým, že mestská časť by dlhovala peniaze už len jemu. Ak by mestská časť splatila aspoň 6,75 milióna eur veriteľom, dostala by sa z nútenej správy.

Zatiaľ rokujú

Milionár so samosprávou mestskej časti ešte len začal rokovať. "Absolvovali sme prvé rokovania, z ktorých vyplynula predbežná dohoda, ako ďalej postupovať," komentoval Tkáč s tým, že "úspech závisí od viacerých faktorov, ktoré ešte bude potrebné vyrokovať".

Nateraz nie je jasné, kedy a v akej výške by Tkáč časť dlhov Devína vyplatil.

"V prvom rade bude treba hovoriť s veriteľmi o hľadaní kompromisu. Dôležitá bude aj súčinnosť štátu, ktorý by mal umožniť rozloženie záväzkov Devína do splátok a tak ďalej," vraví Tkáč.

Sám hovorí, že neplánuje vyplatiť celý dlh Devína, ale iba jeho časť.