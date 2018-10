Oprava vozovky na úseku medzi tunelom Sitina a Lamačom obmedzí premávku

Práce na oprave vozovky sú rozdelené do dvoch etáp, začnú sa v piatok od 21. hodine.

5. okt 2018 o 17:35 TASR

BRATISLAVA. Z dôvodu opravy vozovky Národná diaľničná spoločnosť (NDS) od piatku od 21.00 h čiastočne uzavrie vonkajší jazdný pruh a krajnicu ľavého jazdného pásu diaľnice D2 v Bratislave na úseku tunel Sitina - križovatka Lamač.

Informovala o tom hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Úsek bude uzatvorený do pondelka 8. októbra do 6.00 h. Obmedzenie bude v tomto úseku aj od 12. októbra do 15. októbra.

Práce na oprave vozovky sú rozdelené do dvoch etáp.

"V prvej sa tento víkend bude opravovať časť od pripájania z križovatky Patrónka po koniec úseku. Druhá etapa sa bude realizovať budúci víkend," priblížila hovorkyňa.

Budúci týždeň sa podľa jej ďalších slov opraví časť od začiatku úseku po križovatku Patrónka. Samotná oprava bude pozostávať z odfrézovania vozovky a následnej pokládky nových asfaltových vrstiev.

Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu toho istého jazdného pásu.