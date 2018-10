Finančník Tkáč rokuje o zaplatení dlhu Devína

Celkový záväzok Devína voči veriteľom bol ku koncu roka 2016 vo výške 10,6 milióna eur.

2. okt 2018 o 10:50 TASR

BRATISLAVA. Splatenie dlhov samospráv súkromníkom alebo firmou nie je bežná a ani samozrejmá vec, skôr ide o výnimočnosť.

Hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák tak reagoval na informáciu, že finančník Patrik Tkáč chce pomôcť bratislavskej mestskej časti Devín dostať sa z nútenej správy, v ktorej je od roku 2005.

Mestská časť i hlavné mesto, ktoré je nútený správca, by mali byť podľa Kaliňáka opatrní v tom, čo reálne sleduje táto ponuka na finančnú pomoc.

"Samozrejme, celý proces musí byť v súlade s príslušnou legislatívou, ale nemenej dôležité je poznať ďalšie aspekty, ktoré môžu nasledovať po tejto forme finančného oddlženia," skonštatoval.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Devínu by pomohlo zhruba päť miliónov

Devín aktuálne rokuje s Tkáčom o možnosti, že by finančník zaplatil miliónové dlhy mestskej časti a pomohol jej tak dostať sa z nútenej správy.

Starostka Devína Ľubica Kolková, ktorá chce svoj post obhájiť aj v novembrových komunálnych voľbách, uviedla, že mestskej časti by pomohlo, ak by Tkáč zaplatil dlhy samosprávy vo výške zhruba piatich miliónov eur.

Hoci by Devínu viaceré staré dlhy zanikli, vznikol by mu nový dlh voči finančníkovi.

"Pri tom preliatí dlhu by však nastali podmienky, v ktorých by sme zo zákona nemuseli mať vyhlásenú nútenú správu. Bol by to záväzok v rámci nového zmluvného vzťahu s novým veriteľom a ten by sme dokázali aj reálne splácať," deklaruje starostka.

Mestská časť podľa nej veľa možností, ako sa zbaviť nútenej správy, nemá.

Tkáč chce dohodu s veriteľmi

Tkáč, ktorý žije v Devíne, tvrdí, že jeho možnosti pomôcť komunite sú o niečo väčšie, a tak ich chce v prospech mestskej časti aj využiť.

"Na druhej strane, verím, že nikto neočakáva, že dnes sám vyplatím dlh Devína vo výške vyše desiatich miliónov eur," povedal Tkáč.

Z prvých rokovaní so zástupcami samosprávy vyplynula podľa neho predbežná dohoda, ako ďalej postupovať. Či tento návrh bude úspešný, závisí od viacerých faktorov.

"Bude potrebné hovoriť s veriteľmi o hľadaní kompromisu. Dôležitá bude tiež súčinnosť štátu, ktorý by mal umožniť rozloženie záväzkov Devína do splátok. Dnes sme len na začiatku procesu," podotkol finančník.

Celkový záväzok Devína voči veriteľom bol ku koncu roka 2016 vo výške 10,6 milióna eur.

Rokovaniami s veriteľmi počas minulého roka však dosiahla samospráva prísľub, že pri splatení 6,75 milióna eur by boli všetky jej záväzky vynulované a nútená správa by mohla byť ukončená.

Devín však toľko peňazí nemá, preto sa musí spoliehať na pomoc niekoho iného.