Hlavná stanica sa len pláta. Tentoraz za tri milióny

Do mája 2019 má byť oprava hotová.

19. sep 2018 o 18:50 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Namiesto informácie, ktorým smerom treba ísť do centra, vo vestibule bratislavskej hlavnej železničnej stanice svieti obrovský nápis Welcome to Slovakia, teda Vitajte na Slovensku.

Pred vchodom do budovy stojí skupinka po anglicky hovoriacich turistov a lúštia papierovú mapu. Dohadujú sa, kade vlastne pôjdu.

„Stanica by si zaslúžila opravu, vyzerá dosť zastarano. Chýbajú mi tu tabule, ktoré by ukázali, kadiaľ sa mám vydať, ak chcem ísť do centra,“ sťažuje sa Rikard Johansson zo Švédska. So známymi z Kanady pricestovali z Viedne na jednodňový výlet.

V posledných rokoch sa železnice a mesto snažili urobiť aspoň čiastkové úpravy hlavnej stanice. Magistrát nechal upraviť priestory pred budovou, odstránil stánky, pribudli lavičky a nové eskalátory k električkovej trati. Pred týždňom zasa minister dopravy Arpád Érsek (Most-Híd) slávnostne otvoril čakáreň v priestoroch bývalej reštaurácie. Jej prestavba vyšla na takmer milión eur.

„Je tu akosi málo miest na sedenie. Ale tie zreštaurované stĺpy sa mi veľmi páčia, je dobré aj to, že je tu mnoho informačných tabúľ,“ hovorí Priska Valentová, ktorá vo vynovenej čakárni v utorok pred obedom čakala na vlak do Štúrova.

V pomerne veľkej miestnosti je len 20 stoličiek. Ďalšie majú pribudnúť v ďalšej fáze prestavby stanice.

Živé múzem

Vláda koncom augusta sľúbila, že na záchranu stanice dá 2,8 milióna eur. Dnes beží súťaž na zhotoviteľa stavby.

„Rekonštruovať sa bude vonkajšie opláštenie budovy, vymení sa osvetlenie, okná, dvere a opravovať sa bude aj historická budova,“ vymenúva hovorkyňa Železníc SR Martina Pavlíková. Potvrdila, že sa bude postupovať podľa projektu ateliéru Modulor z roku 2016.