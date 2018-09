Ako (ne)funguje Slovnaftbajk po prvom týždni

Pre ľudí sú žlté bicykle najmä atrakcia.

18. sep 2018 o 16:03 Peter Kapitán

BRATISLAVA. „Funguje vám to?“ Tak znie najčastejšia otázka, s akou sa človek stretne pri stojanoch, v ktorých by mali parkovať bratislavské požičiavané bicykle.

Prázdne duše, chýbajúce sedačky, odmontované pedále. Na to všetko sa treba pri bicykloch v týchto dňoch pripraviť.

Slovnaftbajk, teda systém požičiavania bicyklov v uliciach hlavného mesta, sa spustil po vyše dvojmesačnom zdržaní v piatok 7. septembra.

Bratislava sa tak zaradila medzi mestá, v ktorých by sa malo dať jednoducho a za pár eur presúvať na bicykli.

Aj keď pôvodne magistrát spolu s hlavným partnerom, spoločnosťou Slovnaft, sľubovali, že do ulíc postavia 550 bicyklov, po týždni ich bolo reálne k dispozícii len asi 200. Do užívania ich firma uvoľňuje postupne, aby mohla odhaliť a analyzovať prípadné chyby.

Len za prvý týždeň sa do systému podľa údajov prevádzkovateľa zaregistrovalo viac ako 14-tisíc používateľov a celkovo ľudia urobili vyše 18-tisíc jázd.

Aj vďaka priazni počasia sa zo žltých bicyklov rýchlo stala obľúbená atrakcia. Práve to prináša aj problémy.

Ako nasadnúť

Je piatok 14. septembra, trinásť hodín popoludní. V stanici na Dunajskej ulici je zaparkovaných päť bicyklov, čo je pomerne nezvyčajné. Väčšina takzvaných dokov je buď prázdna, alebo je tam maximálne jeden až dva bicykle.

Na tabuli v strede medzi stojanmi je návod na použitie v slovenčine a angličtine. Najskôr sa treba zaregistrovať na stránke projektu a následne si zaplatiť kredit jedno euro. Platba síce nie je úplne intuitívna, no po chvíli ťukania do telefónu sa na to dá prísť.