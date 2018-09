Mišík: Byť krásavica na Dunaji je dobrý cieľ

O tom, ako vníma Bratislavu, hovorí Martin Mišík, vodohospodár a vodák z klubu Dunajčík.

20. sep 2018 o 15:10 Ctibor Brezák

V rubrike Prešporské desatoro odpovedajú zaujímaví Bratislavčania na rovnakých 10 otázok.

1. Niekto Bratislavu vníma ako krásavicu na Dunaji, iný ako predmestie Viedne a niekto zas ako špinavú dieru s neochotnými ľuďmi. Čím je pre vás?

„Označenie krásavica na Dunaji beriem ako dobrý cieľ. Našou ambíciou by malo byť, aby bola jednou z perál na pomyslenom náhrdelníku Dunaja spolu s ďalšími peknými miestami.“

2. Čo na dnešnom Prešporku zbožňujete?

Prečítajte si tiež: Čiba z OZ Bunkre: Chcem vrátiť život kavernám

„Určite polohu na Dunaji a zároveň v Malých Karpatoch. Aj mierka mesta mi celkom vyhovuje. Ešte stále sa v rámci jedného dňa dá zvládnuť akčný rádius od Devína po Vajnory.“

3. A čo naopak na ňom z duše nenávidíte?

„Zdevastované brehy Dunaja a nedôstojnú železničnú stanicu.“

4. Každý má svoje obľúbené miesta, kde si rád prevetrá hlavu a uvoľní sa. Kde je v Bratislave to vaše naj miesto?

„Určite prírodné zákutia Dunaja, ale aj malokarpatské lesy. Mám tiež rád, keď sa občas môžem prejsť cez staré mesto a v centre si všímam, čo je nové. Teší ma, že vznikajú zaujímavé nové priestory a všeličo sa pekne obnovuje.“

5. Ako vnímate celomestskú parkovaciu politiku, ktorá dáva mestským častiam možnosť, aby si nastavili pravidlá samy a uprednostňuje domácich pred mimobratislavskými?

„Myslím si, že rozhodne by mala zostávať značná časť nevyhradených parkovacích miest pre každého.“

6. Dávny Pressburg bol multikultúrny. Až do vojny tu žili pokope Slováci, Nemci, Maďari, Česi či Židia. Je tu dnes podľa vás miesto pre migrantov a viete si v Bratislave predstaviť mešitu?

Prečítajte si tiež: V Bratislave si plním pracovné sny

„Rôzne kultúry sa v mnohých prípadoch v histórii vzájomne dopĺňali a pozitívne ovplyvňovali. V tom stále vidím dobrý potenciál aj v Bratislave.

Čo sa týka symbolov ideológií, v tom som opatrný. Vždy sa totiž nájdu ľudia, ktorí nás presviedčajú, že tí, ktorí vyznávajú tú správnu ideológiu, majú byť nadradení ostatným.

Viac by sa mi páčilo príjemné ekumenické miesto vhodné na pokojnú duševnú meditáciu či modlitbu pre každého, kto to potrebuje.“

7. V meste žijú ľudia z rôznych kútov. Tí na domácich nadávajú a nevraživosť funguje aj opačne. V čom tkvie podľa vás problém?

„V zadubenosti, ktorá udržuje nepochopiteľnú bariéru. Je to detinské a u dospelých ľudí sa mi to nepáči.“

8. Potrebuje Bratislava metro?

„Iste potrebuje efektívnejší systém verejnej dopravy. Metro by bolo super, neviem však posúdiť prípadné vplyvy. Určite by som ho rád využíval.“

9. Ktorému zaniknutému miestu v Bratislave by ste radi prinavrátili život?

Prečítajte si tiež: Peniaze za obchvat sa dali použiť lepšie

„Ramenám Dunaja. To je v istej miere aj reálne a myslím že sa to podarí. No a viacerým športoviskám v meste, ktoré zanikli napriek tomu, že to zakazoval zákon. Šport nepatrí len na periférie, ale priamo tam, kde ľudia žijú, pracujú a študujú.“

10. Povedzme, že máte stotisíc eur na to, aby ste v meste niečo zmenili. Na čo by ste ich dali?

„Na obnovu plážového brehu Dunaja na Lide.“