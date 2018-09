Nové trate električiek v Bratislave už mohli byť

Od revolúcie sa v Bratislave vybudovala len jedna električková trať.

14. sep 2018 o 12:46 Martina Hilbertová

BRATISLAVA. Preťaženú cestnú dopravu v Bratislave by mohli odľahčiť aj nové električkové trate. Ich príprava však mešká. Mesto ich naplánovalo ešte v roku 2013, no dodnes nestihlo ani len zrekonštruovať tie existujúce.

Muselo pre to aj vracať peniaze z eurofondov.

„Hlavné mesto má reálny plán, ako vybudovať sieť električkovej dopravy po celej Bratislave. Náš tím odborníkov robí na tom, aby sme električku dostali postupne do Devínskej Novej Vsi, do Podunajských Biskupíc alebo do Lamača. Ekologická, rýchla a dostupná koľajová doprava sa musí stať nosným systémom mobility v Bratislave,“ vyhlásil v auguste primátor Ivo Nesrovnal.

„Práve teraz, dva mesiace pred voľbami, je zrazu veľká snaha aspoň naoko splniť svoje sľuby,“ reagovala ešte vtedy jeho protikandidátka Caroline Lišková (KDH).

Ak by podľa nej primátor s rovnakým nadšením pracoval od nástupu do funkcie, tak by sa dnes nepracovalo len na štúdiách, projektoch a obstarávaniach, ale sľúbené električkové trate by sa už budovali.

Dávne plány

Už v lete 2013, za exprimátora Milana Ftáčnika, sa mesto rozhodlo, že definitívne pochová sny o metre a nosným dopravným prostriedkom v Bratislave bude električka. Hlavné ulice v špičke boli už vtedy preťažené, čím trpela aj kvalita ovzdušia a zvyšovala sa nehodovosť.

Martin Fundárek z občianskeho združenia Lepšia doprava hovorí, že odvtedy už mesto mohlo začať aspoň s rekonštrukciou tratí.