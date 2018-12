Električka na Nivy pôjde

Trasu, kade povedie, určí mesto, nie developer.

26. dec 2018 o 6:40 Martina Hilbertová

BRATISLAVA. Staré Mesto a Nivy by mala spojiť nová električková trať. Nový primátor Matúš Vallo ju považuje za potrebnú pre riešenie dopravnej situácie v tejto časti mesta. Kadiaľ povedie, si však na základe vlastnej dopravnej štúdie určí samospráva a neosvojí si teda návrh, ktorý pripravilo a už zverejnila spoločnosť J&T Real Estate.

"Trasovanie tejto električky musí určiť dopravná štúdia, ktorú si urobí mesto. Štúdia developera nám na toto rozhodnutie nestačí," povedal Vallo.

Vlani developerská firma J&T Real Estate zverejnila návrh novej električkovej trate od Šafárikovho námestia okolo Slovenského národného divadla cez Euroveu na Mlynské nivy. Súviselo to s viacerými jej projektami v lokalite, ako sú vežiaky Panorama City či pripravovaná Eurovea 2.

Štatút významnej investície

Projekt chcela spolufinancovať, no od vlády si tiež pýtala viaceré úľavy formou štatútu významnej investície. To by developerovi zjednodušilo vybavovanie povolení na úradoch a umožnilo aj vyvlastňovať pozemky.

Bratislavskí mestskí poslanci v minulom volebnom období s tým nesúhlasili, exprimátor Ivo Nesrovnal však podľa ich zistení vláde napísal, že zámer víta.

Vtedajší kandidát na primátora Matúš Vallo pripomínal, že výber trate mesto nemá nechávať na záujmy developera. Naopak, navrhovať a preverovať trasy električiek tak, aby najlepšie obslúžili dopravné potreby obyvateľov, je jeho povinnosť.

Aj staronový predseda dopravnej komisie Jozef Uhler hovorí, že mesto potrebuje nezávislý dopravný model, ktorý posúdi všetky varianty možného trasovania novej trate.

"Aby sme vedeli správne rozhodnúť, pretože navrhnuté riešenie je iné, ako predpokladá územný generel dopravy,“ povedal.

Kade pôjde?

Developer si dal v štúdiu GFI vypracovať štúdiu, kde mu vyšla ako najvhodnejšia trasa Šafárikovo námestie – Pribinova – Košická s napojením na ružinovskú električkovú radiálu.

Generel, strategický dokument mesta, ktorého súčasťou je podrobný prieskum bratislavskej dopravy a jej riešenia, však s takouto trasou električky nepočítal.

Experti z českého Centra dopravného výskumu, ktorí generel pre Bratislavu spracovali, v ňom tiež napísali, že neodporúčajú viesť trať cez Vajanského nábrežie, Pribinovu a Landererovu na Mlynské Nivy.

"Ako vhodnejšie bolo sledované jej vedenie do uzla Kamenné námestie cez Dunajskú / Grösslingovu," povedal SME Roman Čampula, vedúci oblasti analýz dopravného správania a modelovania dopravy.

Martin Fundárek zo združenia Lepšia doprava si zase myslí, že trať zo Šafárikovho námestia na Mlynské nivy je potrebná.

„Oblasť medzi ulicami Pribinova, Košická, Mlynské nivy a Dostojevského rad sa búrlivo rozvíja a počet ľudí, ktorí tu budú bývať alebo sem dochádzať za prácou či nákupmi, prudko porastie. Cestné komunikácie nie sú dimenzované na takýto nárast,“ hovorí Fundárek.

Podľa neho však treba diskutovať o tom, „či má viesť po Košickej a Pribinovej, Košickej, Landererovej, Olejkárskej a Pribinovej, či krížom cez toto územie."

Trať okolo Slovenského národného divadla, ktorú navrhla J&T Real Estate, narazila pred rokom na odpor vlády. Podľa ministerstva kultúry by električka odrezala Slovenské národné divadlo od pešej zóny a voľného prístupu k rieke, tiež by rušila predstavenia hlukom a otrasmi.

Ministerstvo kritizovalo aj to, že vyvlastnenie by sa týkalo nielen pozemku pred budovou SND, ale aj pod budovou a okolo nej.

Ministerstvo pôdohospodárstva zase žiadalo preukázať, že dopravné stavby predstavujú najlepšie riešenie pre dopravu na ovplyvnenom území.

Developer si potom dal urobiť štúdiu, v ktorej mu vyšla ako najvýhodnejšia trasa popred divadlo, ktorú predstavil už vlani. Jej výsledky zverejnil v septembri s tým, že výšku nákladov, na ktorých by sa chcel podieľať, odhadla na 30 miliónov eur, Dokončenie od získania všetkých povolení odhadol na 1,5 roka.

Primátor by finančnú podporu developera zrejme neodmietol. "Ak sa bude na financovaní trate podieľať developer, bola by to rýchlejšia a pre mesto aj výhodnejšia možnosť," vraví Vallo. Mesto však musí v prvom rade do roku 2023 dokončiť druhú etapu električky v Petržalke, aby mohlo využiť peniaze z eurofondov.