Kandidatúru na starostu Petržalky ohlásil aktivista Miroslav Dragun

Dragun chce urobiť najmä poriadok s parkovaním.

10. sep 2018 o 14:31 SITA

BRATISLAVA. Kandidatúru na starostu bratislavskej Petržalky dnes ohlásil ďalší kandidát, je ním občiansky aktivista Miroslav Dragun.

V poradí je tak ôsmym kandidátom, ktorý sa v novembrových komunálnych voľbách bude uchádzať o hlasy Petržalčanov.

Ako Dragun povedal na brífingu pri zastávke električky Farského v Petržalke, kandidovať bude aj na post poslanca bratislavského mestského zastupiteľstva.

Poriadok s parkovaním

V najväčšej bratislavskej mestskej časti by chcel Dragun urobiť poriadok s parkovaním. Poznamenal tiež, že spoplatniť by chcel parkovanie áut tých ľudí, ktorí nemajú v Bratislave trvalý pobyt.

Pri platení za parkovanie plánuje zvýhodniť Petržalčanov, naopak, platiť vyššie sumy by podľa neho mali majitelia áut bez trvalého pobytu v meste.

Výhody by v Petržalke mali mať aj mladé rodiny, rozdávať by im chcel príspevky pri narodení dieťaťa i pri ich nástupe do prvého ročníka základnej školy.

Cieľom príspevkov je, aby si ľudia v mestskej časti prihlásili trvalý pobyt. Presadiť by chcel aj vytvorenie Národného parku Podunajsko i zriadiť funkciu hlavného architekta mestskej časti Petržalka.

Ohlásení ôsmi kandidáti

Kandidatúru na starostu Petržalky tak k dnešnému dňu ohlásili ôsmi kandidáti.

Okrem Draguna tak doteraz urobili námestníčka bratislavského primátora Ľudmila Farkašovská, vicestarosta Petržalky Ján Bučan, bratislavskí mestskí poslanci Oliver Kríž, Elena Pätoprstá, Marián Greksa a Ján Hrčka.

Starostkou chce byť aj bývalá hlavná dopravná inžinierka Bratislavy Táňa Kratochvílová. Starosta Petržalky Vladimír Bajan však zatiaľ neuviedol, či sa bude v novembrových komunálnych voľbách opäť uchádzať o post starostu najväčšej bratislavskej mestskej časti.

„Pán starosta sa zatiaľ ku kandidatúre vyjadrovať nebude,“ uviedla pre agentúru SITA Silvia Vnenková z tlačového oddelenia petržalského úradu.



V komunálnych voľbách v roku 2014 získal Vladimír Bajan 6 382 hlasov, volebná účasť v Petržalke dosiahla 28,35 percenta.

V súčasnosti je Bajan petržalským starostom piatykrát a zároveň je aj poslancom bratislavského mestského i bratislavského krajského zastupiteľstva.

Tohtoročné komunálne voľby sa uskutočnia v sobotu 10. novembra, uzávierka kandidačných listín je 11. septembra.