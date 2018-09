Líšková by v meste zaviedla platenie mýta pre mimobratislavských vodičov

Mrva pripomenul, že chce rýchlejšiu mestskú hromadnú dopravu.

5. sep 2018 o 19:03 SITA

BRATISLAVA. Kandidátka na primátorku Bratislavy Caroline Líšková stavia vo svojom volebnom programe na troch oblastiach - doprave, zeleni a nájomných bytoch.

Uviedla to v stredu v diskusii v bratislavskom Primaciálnom paláci s tým, že v prípade jej zvolenia by v hlavnom meste zaviedla platenie mýta do centra mesta pre mimobratislavských vodičov.

Dôležitá zeleň a výstavba nájomných bytov

Ako dodala, dopravná situácia v meste sa neustále zhoršuje a platením mýta najprv do centra mesta a neskôr do širšieho centra by sa podľa nej odľahčili cesty.



Ďalšími dôležitými oblasťami sú podľa Líškovej zeleň a výstavba nájomných bytov.

Kandidátka na bratislavskú primátorku v diskusii k týmto témam uviedla, že by si vedela predstaviť založenie mestského podniku, ktorý by riešil zeleň v meste a na margo bývania povedala, že na začiatok by chcela postaviť 500 nájomných bytov.

Mrva chce rýchlejšiu hromadnú dopravu

Podľa jej protikandidáta Jána Mrvu je oblasť dopravy tiež jednou z oblastí v jeho volebnom programe.

Mrva v diskusii pripomenul, že chce rýchlejšiu mestskú hromadnú dopravu, ktorá bude jazdiť aj do najvzdialenejších koncov Bratislavy, stavať parkovacie domy či bezpečné cyklotrasy.

Dodal, že výstavbu v meste je potrebné regulovať, jednak je nutná výšková regulácia, ale aj regulácia vizuálneho smogu, teda reklám.



Z diskusie a prieskumu agentúry Focus vzíde víťaz na spoločného kandidáta opozície na bratislavského primátora spomedzi starostu bratislavských Vajnôr Jána Mrvu a manažérky Caroline Líškovej. Výsledky prieskumu sa ľudia dozvedia v pondelok 10. septembra.