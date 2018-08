Kandidát na primátora Mrva: Som oslobodený od mamony

V Bratislave chce vybudovať plytké metro.

16. aug 2018 o 19:58 Ján Krempaský

Ako sa vyvíja kauza bilbordu, na ktorom bolo napísané: Homoši preč z Bratislavy - Ján Mrva, prvý katolícky primátor Bratislavy?

"Zneužili moje meno. Podal som trestné oznámenie na neznámeho páchateľa na Generálnu prokuratúru a prokurátor mi napísal, že to posúva prezídiu Policajného zboru, aby to prešetrili. S obsahom bilbordu sa, samozrejme, nestotožňujem. Bratislava je pre všetkých a nikto nemá právo nikoho niekde posielať. Chcem byť primátorom všetkých Bratislavčanov bez rozdielu, z akej komunity pochádzajú."

Čo vám prebleslo hlavou, keď ste bilbord videli prvýkrát?

"Pomyslel som si, že som niekomu veľmi vážne stúpil na otlak. Že som silný kandidát a že to dotyčný berie vážne, keď mi robí takúto antikampaň a stojí mu to za námahu a financie a riziko."

Inštitút ľudských práv vás však kritizoval za vašu reakciu na bilbord. Všimol si, že ste sa síce dištancovali od jeho posolstva, ale vraj ste sa dostatočne nezastali ľudí s inou sexuálnou orientáciou?

“ Iná sexuálna orientácie je súkromná vec. Nepatrí do verejnej politiky a nemá nič spoločné s komunálom. „ Ján Mrva, kandidát na primátora Bratislavy (SaS, OĽaNO a Sme rodina)

"Iná sexuálna orientácia je súkromná vec. Nepatrí do verejnej politiky a nemá nič spoločné s komunálom.

Ale nehanbím sa za to, že som slušný konzervatívec, kresťan. Myslím si, že najlepším miestom na výchovu detí je rodina. Viem, že prebieha vo svete diskusia o témach LGBTI.

Je to úplne legitímne. Majú na to právo. Ale máme právo aj my, ktorí máme iný názor, hovoriť svoje argumenty. Musí to byť však v rovine argumentov a slušnosti. Nesmie to prekročiť hranice fyzických ani slovných napádaní."

Aký máte vzťah k ľuďom z LGBTI komunity?

"Mám rád každého človeka."

Keby ste sa stali primátorom, bol by aj za vášho funkčného obdobia pride. Ako by ste sa k nemu postavili?

"Bol by pride a bol by aj pochod za rodinu."

Na ktorý by ste išli?

"Nechcem rozdeľovať. Chcem spájať. Chcem byť primátorom všetkých Bratislavčanov.

Určite by sme povolili všetky. Asi by som nešiel ani na jeden, ale verejne prezentujem, že tradičná rodina a kresťanské hodnoty sú mi blízke a nehanbím sa za to."

Niektoré vaše statusy na sociálnej sieti vzbudili nesúhlasné reakcie. Napríklad pri víťazstve Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách ste napísali, že ide o „nečakanú vzburu normálnych ľudí v Spojených štátoch“, ktorej dôvodom je "urážanie normálnosti“ a nanucovanie genderovej ideológie a LGBTI loby.