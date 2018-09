Ako dobre poznáte vlajky Európy? (kvíz)

Načítávam...

Trikolóra v modrej, žltej a červenej farbe sa líši od vlajky susedného Rumunska moldavským štátnym znakom. Na ňom je zlatá orlica so štítom s hlavou zubra. Asi polkilometrový úsek hranice Moldavska tvorí aj rieka Dunaj pod ústím rieky Prut pri dedine Giurgiuleşti.

Popularitu chorvátskej vlajky zvýšil úspech krajiny na MS vo futbale. Trikolóru dopĺňa šachovnicový znak a pre odlíšenie od vlajky ustašovcov z čias II. sv. vojny ju doplnila znaková koruna z piatich malých erbov - zľava je to Staré Chorvátsko, Dubrovník, Dalmácia, Istria a Slavónsko. Dubrovnik a jadranské pobrežie Dalmácie sú obľúbenou turistickou destináciou.

Základom vlajky Islandu je tradičný škandinávsky kríž. Ostrov sa osamostatnil od Dánska v roku 1918, až do roku 1944 ho s ním ešte spájala personálna únia. Katolíckym biskupom na ostrove je od roku 2015 rodák z Novej Bane, slovenský kapucínsky mních Dávid Tencer. Dominantou hlavného mesta Reykjavík je 75-metrov vysoká veža kostola Hallgrimskirkja.

Od vyhlásenia nezávislosti v roku 1992 sa Bosna a Hercegovina až do roku 1995 zmietala v občianskej vojne. V tomto období ako vlajku používala stredoveký erb bána Tvrtka Kotromanića na bielom pozadí. Súčasnú vlajku, na európske pomery s nezvyčajným rozložením prvkov a farebnosťou, má od roku 1998. Trojuholník symbolizuje tri národy (Chorvátov, Srbov a Bosniakov).

Poznáte vlajky Európy? (1)

