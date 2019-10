Ako dobre poznáte vlajky Afriky? (2)

Načítávam...

Svätý Tomáš a Princov ostrov boli až do roku 1975 portugalskou kolóniou. Ležia prakticky na rovníku v Guinejskom zálive asi 360 kilometrov od pobrežia Gabonu a Rovníkovej Guiney.

c) Ghana.

c) Lesotho.

c) Tunisko.

Bývalá portugalská kolónia získala nezávislosť v roku 1975 a dodnes patrí k najchudobnejším štátom sveta.Hlavné mesto je Maputo. Najvyšší vrch Monte Binga, ktorý leží na hranici so Zimbabwe, meria 2.436 m.

c) Angola.

c) Seychely.

c) Togo.

c) Uganda.

c) Namíbia.

c) Namíbia.

c) Eritrea.

c) Burundi.

Poznáte vlajky Afriky? (2)

Blahoželáme k výsledku. Možno ste s výsledným skóre nespokojná (-ý) a myslíte si, že by to mohlo byť lepšie. Neváhajte preto a do kvízu sa pokojne pustite ešte raz. Ak sa vám podarilo dosiahnuť maximálne skóre na prvýkrát, vyskúšajte si niektorý z iných kvízov na sme.sk.