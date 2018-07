Bratislavčania jazdia autom, aj keď chcú ísť len kúsok

Pomer áut oproti MHD sa v Bratislave v posledných rokoch zhoršuje.

25. júl 2018 o 11:40 Martina Hilbertová

BRATISLAVA. Viac ako polovica Bratislavčanov jazdí do práce autom, tretina MHD. Verejnú dopravu najviac využívajú školáci, tretina z nich chodí do školy pešo. Vyplýva to z dopravného prieskumu v roku 2014, do ktorého sa zapojilo 10-tisíc domácností.

Celkovo je auto hlavným dopravným prostriedkom pre necelých 38 percent ľudí v Bratislave, MHD využíva o päť percent menej ľudí.

Pomer áut oproti MHD sa zhoršuje najmä v posledných rokoch. Ešte v roku 1995 bol podľa celoslovenských údajov vyrovnaný.

V nedalekej Viedni sa naopak používanie osobných áut znižuje v prospech MHD a cyklodopravy. Pomer peších presunov oproti Bratislave je približne vyrovnaný.

Dopravné porovnanie Bratislavy a Viedne auto 37,7 % 27 % MHD 32,6 % 38 % pešo 26,6 % 28 % na bicykli 1,6 % 7 %

Autom aj na kúsok