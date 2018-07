Cyklisti v Bratislave pribúdajú, lepšie podmienky však nemajú

Ľudí na bicykli je v Bratislave stále viac, lepšie podmienky nemajú.

2. júl 2018 o 17:24 Martina Raábová

BRATISLAVA. V meste využíva bicykel ako dopravný prostriedok oveľa viac ľudí ako pred piatimi rokmi.

Vyplýva to zo sčítania, ktoré robilo predposledný júnový týždeň občianske združenie Cyklokoalícia.

Sčítavanie robieva Cyklokoalícia v rannej špičke medzi 7.00 - 9.00 už šiesty rok za sebou, v priemere ide o 117-percentný nárast oproti roku 2013.

Cyklistov počítali na takmer tridsiatich dopravných uzloch.

Najvyšší nárast bol na Račianskom mýte, na bicykli tadiaľto prešlo o 170 percent viac ľudí oproti roku 2013.

Dvojnásobne viac cyklistov prešlo aj cez Kamenné námestie, Šafárikovo námestie, pri moste Apollo, na Trnavskom mýte a v Petržalke na priechode od Chorvátskeho ramena cez Rusovskú cestu.

Počty cyklistov podľa jednotlivých rokov Lokalita 2011 2012 2013 2018 Most Lafranconi 150 166 261 413 Priechod Rusovská cesta 78 72 117 233 Most Apollo 101 119 176 399 Prístavný most 151 141 234 447 Račianske mýto 52 76 100 272 Trnavské mýto 44 58 70 146 Karadžičova/Záhradnícka 86 101 119 200 Dunajská 83 111 201 479 Šafárikovo námestie/Starý most 102 159 249 588 Rybné námestie 159 230 328 523

Lepšie podmienky? Ani nie

Najnovšie čísla svedčia o zlepšení podmienok pre cyklodopravu.

Cyklokoalícia však tvrdí, že podmienky sa skôr zhoršujú, a to aj napriek sľubom mesta.

Prezident združenia Daniel Duriš poukazuje napríklad na Špitálsku ulicu. Piktogramy pre cyklistov tam sú už málo viditeľné alebo chýbajú úplne.

Zlikvidovala sa aj významná cyklotrasa na nábreží od Mosta SNP po Lafranconi.

"Postupne zanikajú aj ďalšie cyklochodníky, a to pre zanedbanie celkovej údržby v meste a neobnovenie značenia," vysvetľuje Duriš.

"Primátor (Ivo Nesrovnal, pozn. red.) pred voľbami tvrdil, že nebude značiť piktokoridory. Chápali sme to tak, že bude trvať na bezpečných, oddelených trasách. Dnes to skôr vyzerá tak, že tým myslel, že nebude značiť žiadne cyklotrasy," hovorí Duriš.

Nebezpečné miešanie chodcov a cyklistov

Bratislava podľa Cyklokoalície zaostáva v budovaní cyklotrás, a to aj napriek tomu, že ľudia bicykel aj podľa ich prieskumu využívajú čoraz častejšie.

Najvýraznejšie to vidieť v tom, že mesto nie je schopné dokončiť niektoré hlavné trasy a prepojiť významné mestské časti s centrom mesta.

Problémové sú napríklad Ružinov, Rača, Nové Mesto či Karlova Ves. Navyše, magistrát presadzuje skôr zmiešaný pohyb chodcov a cyklistov.

"V zahraničí od tohto riešenia dlhodobo upúšťajú pre bezpečnosť oboch skupín," vraví prezident Cyklokoalície.

Oddelené trasy pre cyklistov a chodcov fungujú napríklad vo Viedni či v Budapešti.

Ďuriš upozorňuje aj na to, že magistrát "premrhal príležitosť pri veľkom asfaltovaní ciest", keď okolitý priestor mohol upraviť tak, aby vznikli oddelené trasy pre cyklistov.

Na cyklistov nemyslia

Podmienky pre cyklistov v Bratislave sa nezlepšili ani podľa dopravného analytika Jozefa Drahovského, práve naopak.

"To, že je na cestách viac cyklistov, súvisí skôr s tým, že si oveľa viac ľudí zvyklo na bicykel. Nesúvisí to so zlepšením situácie v meste," vraví analytik.

Ako najväčší problém vidí to, že developeri či mesto na cyklistov nemyslia vopred už pri väčších prerábkach ciest či výstavbe nových projektov. Výsledkom sú dodatočné a nekoncepčné riešenia. Ako príklad uvádza výstavbu okolo Eurovei.

"Keď si pozriete dopravné riešenia projektov, nikde nie je navrhnutý chodník pre cyklistov," vraví.

Jedno z najzvláštnejších riešení takzvanej cyklotrasy možno podľa Drahovského vidieť na Špitálskej.

Aj keď sú vyznačené piktogramy pre cyklistov, v skutočnosti o cyklotrasu nejde, ide len o upozornenie na to, že sa po ceste sa vo väčšom počte pohybujú cyklisti.

Za najväčší problém však Drahovský považuje, že trasa vedie pozdĺž električkových koľajníc.

"Už len keď si odmyslíme autá v tejto oblasti, tak súbeh cyklistov a električky je veľmi rizikový. Nikde v zahraničí som to ešte nevidel," dodáva analytik.