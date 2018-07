Voltemar: Bratislava potrebuje metro, musí ale zmeniť koncept dopravy

Karol Voltemar o vzťahu k Bratislave.

12. júl 2018 o 17:55 Ctibor Brezák

V rubrike Prešporské desatoro odpovedajú zaujímaví Bratislavčania na rovnakých 10 otázok.

1. Niekto Bratislavu vníma ako krásavicu na Dunaji, iný ako predmestie Viedne a niekto zas ako špinavú dieru s neochotnými ľuďmi. Čím je pre vás?

„Je to moje rodisko a žijem tu. Nie je to síce najkrajšie ani najfunkčnejšie mesto na svete najmä pre architektúru a nemoderný spôsob správy ešte z čias socializmu, ale má svoje čaro. Stále nie je príliš veľké a dá sa v ňom žiť. Navyše výhodou je blízkosť Rakúska, Dunaj, Malé Karpaty. Ruch mesta sa dá rýchlo opustiť a dostať sa do prírody.“

2. Čo na dnešnom Prešporku zbožňujete?

„Niektoré miesta mám veľmi rád, ale celé ho asi nezbožňujem. Vývoj v meste napreduje a rozvíjajú sa možnosti aj pre podnikanie, čo mi vyhovuje. Služby sa zlepšujú a viac je aj možností kam ísť von alebo sa dobre najesť.“

3. A čo, naopak, z duše nenávidíte?

„Nekoncepčné riešenie dopravy, parkovania a cyklodopravy, pribúdajú autá, a s nimi hluk a smog a nerieši a nerozvíja sa lepší koncept verejnej dopravy. V meste je špina a celkovo vyzerá, že veci verejné tu nefungujú.“

4. Každý má svoje obľúbené miesta, kde si rád prevetrá hlavu a uvoľní sa. Kde je v Bratislave to vaše naj miesto?

„Občas si zabehám okolo Slavína, v Sade Janka Kráľa, alebo idem na bicykli do Malých Karpát. V meste sa nájde viac miest a reštaurácií, kde rád chodím.“

5. Ako vnímate celomestskú parkovaciu politiku, ktorá dáva mestským častiam možnosť, aby si nastavili pravidlá samy a uprednostňuje domácich pred mimobratislavskými?

„Z vlastnej skúsenosti to nepoznám, tak sa mi k tomu ťažko niečo hovorí. Nemám auto, jazdím MHD alebo na bicykli, ale osobne by som celý tento sektor sprivatizoval. A miestni by mali byť preferovaní, keďže tu platia dane.“

6. Dávny Pressburg bol multikultúrny. Až do vojny tu žili pokope Slováci, Nemci, Maďari, Česi či Židia. Je tu dnes podľa vás miesto pre migrantov a viete si v Bratislave predstaviť mešitu?

„Podľa mňa je stále multikultúrne miesto, ale ťažšie sa tu podľa mňa žije. Slováci nie sú veľmi ‚open-minded‘ a majú národnostné a rasové predsudky. Mestu by vplyv iných kultúr pomohol. Rád by som žil v meste, kde človek a to čo robí, je dôležitejšie ako rasa, národ alebo pohlavie, či iné prežitky dôb minulých. Celkovo žiadna diskriminácia nie je poriadku, ani negatívna, ani pozitívna.“

7. V meste žijú ľudia z rôznych kútov. Tí na domácich nadávajú a nevraživosť funguje aj opačne. V čom tkvie podľa vás problém?

„Podľa mňa to čiastočne súvisí s tým istým, čo som opísal o odsek vyššie. Problém je v slovenskej mentalite, kde veľa ľud hľadá chybu v iných a nie v sebe. Je podľa mňa úplne jedno, kde sa kto narodil, či je žena alebo muž, ak je dobrý človek a pracuje na tom, aby bol svet lepší. Takých je málo. Naopak, je tu veľa takých, ktorí sa na niečo hrajú, tí horší kradnú alebo klamú a takým vyhovuje ukazovať na iných, aby prekryli vlastnú nespokojnosť alebo neschopnosť. Je jedno či to sú Bratislavčania, alebo sa sem prisťahovali.“

8. Potrebuje Bratislava metro?

„Áno, ale v aktuálne zlom koncepte verejnej dopravy by metro nebolo dobré riešiť. Je to na širšiu diskusiu a zmenu celého systému dopravy v meste a jeho okolí.“

9. Ktorému zaniknutému miestu v Bratislave by ste radi prinavrátili život?

„Podhradiu, ale to by bolo asi veľmi náročné.

10. Povedzme, že máte stotisíc eur na to, aby ste v meste niečo zmenili. Na čo by ste ich dali?

„Na audit toho, čo sa v meste robí a následne na rušenie toho neefektívneho. Aby sa zlepšil rozpočet, jeho redistribúcia a efektivita. A určite by som sa zameral na digitalizáciu v rámci mestských štruktúr.“