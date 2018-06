Čo viete o korunováciách v Prešporku? (kvíz)

a. Po korunovácii v Dóme sv. Martina vyšiel cez Vydrickú bránu na hradné nádvorie a so sprievodom sa vrátil do mesta cez Michalskú bránu a Hlavné námestie na korunovačný pahorok pri Dunaji.

b. Z hradu zišiel so sprievodom cez Vydrickú bránu do Dómu sv. Martina, kde ho korunoval ostrihomský arcibiskup. So sprievodom potom prešiel na Hlavné námestie a na korunovačný pahorok pri Dunaji.

c. Z hradu zišiel so sprievodom cez Vydrickú bránu do Dómu sv. Martina, kde ho korunoval ostrihomský arcibiskup. So sprievodom prešiel do františkánskeho kostola, potom cez Michalskú bránu pred hradby a odtiaľ na korunovačný pahorok pri Dunaji.