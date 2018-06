Stavebný úrad zastavil práce na stavbe pod Mostom SNP

Týka sa to však len prác, ktoré začali robiť nad rozsah odstránenia havarijného stavu mosta.

6. jún 2018 o 19:23 SITA

PETRŽALKA. Stavebný úrad Bratislava - Petržalka zastavil práce na stavbe, ktorú budujú na petržalskej strane Mosta SNP v hlavnom meste. Týka sa to však len prác, ktoré začali robiť nad rozsah odstránenia havarijného stavu mosta.

Po celomestskej kauze, ktorá sa pre novú stavbu pod mostom spustila, sa primátor Ivo Nesrovnal a starosta Petržalky Vladimír Baja dohodli na štátnom stavebnom dozore (ŠSD).

„Stavebný úrad preštuduje dokumentáciu, ktorú stavebník predložil pri štátnom stavebnom dohľade, a aj s ohľadom na postup vlastníka daného priestoru rozhodne o ďalšom postupe,“ uviedla Silvia Vnenková z tlačového oddelenia Petržalky.

Odstránenie havarijného stavu

Mestská časť vydala povolenie na práce pod Mostom SNP, bolo to však iba na odstránenie havarijného stavu mosta.

Na prvý pohľad však bolo evidentné, že stavebník je už s prácami za povolením. Nová drevená konštrukcia, ktorú stavia spoločnosť Zemegula ako budúce turisticko-cyklistické centrum, je v súčasnosti na mieste, kde pôvodne boli schody i vstup na vyhliadkovú vežu. Schody tam už nie sú a do reštaurácie sa v súčasnosti turisti dostanú cez dočasný vstup, ktorý na tomto mieste vytvorili.

Podľa výsledkov stavebného dohľadu v priestore pod Mostom SNP stavebník časť stavebných prác urobil pre odstránenie havarijného stavu časti objektu mosta. Vnenková spomenula, že to bolo podľa ohlásenia opráv a udržiavacích prác, na ktoré stavebný úrad vydal predbežné povolenie na začatie prác.

Práce nad rámec

„Stavebník však urobil aj opravy a stavebné úpravy nad rámec pôvodne statikom navrhnutých opráv. Predložením dokumentácie od statika orgánu ŠSD preukázal, že po začatí prác zistil väčšie a zásadnejšie ohrozenie nosnej funkcie statických častí konštrukcie vrátane schodísk,“ pokračuje Vnenková s tým, že podľa stavebníka bolo preto nevyhnutné urobiť väčší zásah.

„Stavebník však po zistení nutných zmien, tento zväčšený rozsah potrebných opráv havarijného stavu stavebnému úradu neohlásil, ani nepožiadal o ich povolenie,“ informovala.

Dodala, že nad rámec stavebných úprav havarijného stavu a stability mosta začal robiť stavebník aj novú konštrukciu dvojpodlažnej stavby.

Stavebník ohlásil 1. decembra 2017 petržalskému stavebnému úradu opravy a havarijný stav schodov dokladoval vyjadrením statika.

„Stavebný úrad Petržalka s týmito prácami súhlasil s podmienkou, že stavebník podá v zákonom stanovenom termíne aj riadnu žiadosť o dodatočné povolenie stavby,“ informovala v polovici mája Silvia Vnenková.

Zo stavby kauza

To, že nová stavba nespĺňa to, čo mestu pred dvoma rokmi predložili, tvrdí aj hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrád. V čase, keď sa zo stavby pod mostom stala kauza, vyhlásili Most SNP za národnú kultúrnu pamiatku.

Podľa Pamiatkového úradu je Most SNP architektonicky i konštruktívne „mimoriadne odvážnym dielom, ktoré nemá na Slovensku obdobu.“

Most SNP, ktorý sa v minulosti volal aj Nový most, je oceľový, cestný, zavesený cez Dunaj. Je to jediný most v Bratislave, ktorý nemá žiadny pilier v toku rieky Dunaj.

V roku 2001 ho vyhlásili za stavbu storočia na Slovensku v kategórii mostné stavby. Celková dĺžka mosta je 430,8 metra, šírka 21 metrov a výška 95 metrov. Most vznikol v 60-tych rokoch ako súčasť komplexných riešení infraštruktúry v meste.

V minulosti nebol len dopravným spojením, ale aj nosičom vodovodu a teplovodu pre nové sídlisko pri Dunaji.